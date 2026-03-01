Το Υπουργείο Εξωτερικών θέτει σε λειτουργία δέκα γραμμές έκτακτης επικοινωνίας, προκειμένου να προσφέρει προξενική υποστήριξη σε Έλληνες πολίτες σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές στον αριθμό +30 2103685730 ο οποίος προστίθεται στους διαθέσιμους +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.

Για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενεργοποιούνται τρεις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

-Ιράκ (Πρεσβεία Βαγδάτης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: + 964 7832584067

Email Πρεσβείας: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/iraq

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/on8p3tQNUuf7xFsq9

-Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/tehran

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

-Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία ‘Αμπου Ντάμπι)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820

Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/abu

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/eJA1U1YKGc9ysKvz9

-Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/amman

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

-Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/israel

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

-Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253

Email.: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

-Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119

Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/doha

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

-Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699

Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/kuwait

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

-Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)

Τηλ έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/beirut

-Μπαχρέιν – Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ

-Ομάν – Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

-Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207

Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/riyadh

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/r/y2JmYf2KnP