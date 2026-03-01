Η Βρετανία έδωσε το πράσινο φως στις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις προκειμένου να στοχεύσουν ιρανικές πυραυλικές θέσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος από την Ουάσινγκτον, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ξεκαθαρίζοντας πως το Λονδίνο «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες στο Ιράν».

«Θυμόμαστε όλοι τα λάθη που έγιναν στο Ιράκ και πήραμε το μάθημά μας από αυτά», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε την απόφαση να δεχτούμε το αίτημα αυτό για να αποτρέψουμε το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή».