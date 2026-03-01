Βαρύ κλίμα επικρατεί στη Μέδουσα, στον Δήμο Μύκης, στην ορεινή Ξάνθη, μετά το περιστατικό ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με θύμα έναν 69χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, λόγω οικονομικών διαφορών, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προστριβές.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στη σύλληψη του 61χρονου, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη μικρή κοινωνία της περιοχής, καθώς θύτης και θύμα ήταν επί χρόνια συγχωριανοί.