Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 τον Άρη και έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι απολύτως ικανοποιημένος από την εξέλιξη της ομάδας του.

Μετά την πρόκριση στους «16» του Europa League οι «πράσινοι» πήραν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και είναι πλέον το φαβορί για την 4η θέση, με τον προπονητή τους να στέκεται στο γεγονός ότι υπάρχει βελτίωση.

«Είχαμε δυσκολίες και ζητήματα. Πολλοί παίκτες ήταν κουρασμένοι. Επιστρέψαμε από το ματς στην Ευρώπη, κοιμηθήκαμε τέσσερις ώρες. Το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή. Χρησιμοποιήσαμε παίκτες για να βάλουν ενέργεια στην ομάδα, τα κατάφεραν καλά, όπως και όσοι πέρασαν στο ματς πιο μετά ως αλλαγή», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Μπενίτεθ, ο οποίος ρωτήθηκε και για τις στατικές φάσεις.

«Προφανώς είμαι ευχαριστημένος. Παρόλο που έχουμε λίγο χρόνο, είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Ζητήσαμε κάποια πράγματα, καταφέραμε και τα βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια στους παίκτες που τα εκτέλεσαν, αλλά και όσους τα δούλεψαν», ήταν η απάντησή του.