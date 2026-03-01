Έντονα είναι τα παράπονα των ανθρώπων του Βόλου για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ και ειδικά για τη φάση του 2-2, καθώς θεωρούν πως έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Βάργκα στον Γρόσδη.

Στις τάξεις της θεσσαλικής ομάδας υπάρχει οργή για τον διαιτητή Τσιμεντερίδη και ειδικά για το γεγονός ότι δεν υπέδειξε επιθετικό φάουλ του Βάργκα στον Γρόσδη, στη φάση στην οποία έγινε τελικά το 2-2 με το γκολ του Ρέλβας.

Αυτό πάντως, όπως σημειώνουν στον Βόλο, δεν ήταν το μοναδικό λάθος του διαιτητή, τον οποίο έσωσε το VAR από άλλα δύο μεγάλα. Συγκεκριμένα, στην ομάδα του Αχιλλέα Μπέου φωνάζουν επειδή ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για χέρι του Μπουζούκη, παραβλέποντας το γεγονός ότι ήταν το χέρι στήριξης.

Ο ρέφερι τελικά άλλαξε την απόφασή του μετά την παρέμβαση του VAR, ενώ χρειάστηκε ακόμη μία παρέμβαση στο δεύτερο ημίχρονο για να δώσει το πέναλτι υπέρ του Βόλου για το χέρι που έκανε ο Πήλιος. Ο Τσιμεντερίδης θα έπρεπε να δείξει την άσπρη βούλα χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση από το VAR.