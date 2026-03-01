Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα μετά το 2-1 επί του Πανσερραϊκού εκτός έδρας, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως είχε παράπονα από τους παίκτες του για το πώς διαχειρίστηκαν τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-0 χάρη σε ισάριθμα γκολ του Ελ Κααμπί, στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως ο Πανσερραϊκός μείωσε, με τον Ισπανό προπονητή να μην κρύβει τον εκνευρισμό του στις δηλώσεις του.

«Κερδίσαμε, αλλά δυσκολευτήκαμε πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ. Δυσκολευτήκαμε να φτάσουμε στο 2-0 και δεν στέκομαι σε ποιος έβαλε τα δύο γκολ, στέκομαι σε αυτόν που ρίσκαρε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, γιατί είμαι πολύ θυμωμένος για τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε επιθετικά. Μένω στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ.

«Πρέπει να δούμε τα παιχνίδια σαν ένα από τα υπόλοιπα. Να είμαστε ο εαυτός μας, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, χωρίς να κάνουμε καινούργια πράγματα, όπου όταν τα κάνουμε δεν μας βγαίνουν. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ματς, σαν ένα από τα υπόλοιπα, γνωρίζοντας πως ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός. Να πιέσουμε ψηλά, να είμαστε στην αντίπαλη περιοχή και να κάνουμε το δικό μας ματς, όπως ξέρουμε, για να κυριαρχήσουμε», ήταν η απάντησή του.