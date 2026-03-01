Μπροστά σε περισσότερους από 20.000 οπαδούς της που κατέκλυσαν το Πανθεσσαλικό Στάδιο, η ΑΕΚ πήρε βαθμό στο 98′ κόντρα στον Βόλο με το τελικό 2-2 και μοιράζεται πλέον την 1η θέση της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό.

Η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι έχοντας φάση μόλις στο 2ο λεπτό με το άστοχο πλασέ του Γιόβιτς εντός περιοχής μετά το γύρισμα του Ρότα, οι Θεσσαλοί όμως μπήκαν με… γκολ. Στο 14′ ο Ρότα έκανε λάθος, ο Ουρτάδο μπήκε στην περιοχή και σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Κόμπα έκανε το 1-0.

Από νωρίς, επομένως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε να κυνηγάει και προσπάθησε να πιέσει στη συνέχεια, χωρίς να είναι όμως πειστική. Ακόμη κι έτσι, όμως, κατάφερε να ισοφαρίσει: Στο 34′ ο Μαρίν έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Βάργκα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβηκαν ψυχολογικά, ο Κάργας λίγο έλειψε να βάλει αυτογκόλ στο 38′ μετά το γύρισμα του Μάνταλου, ο Σιαμπάνης απέκρουσε την κεφαλιά του Βάργκα στο 40′ και στο 45′ ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη σε προσπάθεια του Ρότα, μετά την εξέταση της φάσης στο VAR όμως άλλαξε την απόφασή του.

Αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς για διαμαρτυρίες και την κόκκινη στον Νίκολιτς, με τον «δικέφαλο αετό» να μένει… χωρίς προπονητή για το δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο μπήκε με αλλαγή: Έξω ο Λιούμπιτσιτς, μέσα ο Κοϊτά.

Η Ένωση είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαχνε τον τρόπο για να φτάσει στο δεύτερο γκολ και την ανατροπή, τελικά όμως αυτοί που σκόραραν ήταν οι Θεσσαλοί. Από το VAR κάλεσαν τον Τσιμεντερίδη για να δει μια φάση για χέρι του Πήλιου, με τους φιλοξενούμενους, από την πλευρά τους, να φωνάζουν για φάουλ στον Βίντα στην αρχή της φάσης.

Ο διαιτητής, τελικά, έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Ουρτάδο εκτέλεσε στο 61′ για το 2-1, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Βόλο. Η ΑΕΚ πίστεψε ότι ισοφάρισε στο 71′ με την προβολή του Βάργκα, μετά την εκτέλεση φάουλ του Μάριν, αλλά το VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε, με το σκορ να παραμένει στο 2-1.

Η Ένωση πίεζε συνεχώς αλλά στο 80′ ήταν άτυχη καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά τη σέντρα-σουτ του Κοϊτά και στο 85′ είχε και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Γιόβιτς και με τον Σιαμπάνη να βρίσκει τη μπάλα. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι το 2-1 θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα, ήρθε στο 98′ το δυνατό σουτ του Ρέλβας για το 2-2, σκορ με το οποίο η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή, έχοντας όμως συγκάτοικο πλέον.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Μύγας (74′ Τριανταφύλλου), Αμπάντα, Κόμπα (69′ Γρόσδης), Μπουζούκης, Λάμπρου (46′ Τζόκα), Χουάνπι (46′ Γκονζάλεθ), Ουρτάδο (80′ Μακνί).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (80′ Γκατσίνοβιτς), Μαρίν (88′ Ζίνι), Πινέδα (67′ Ελίασον), Λιούμπιτσιτς (46′ Κοϊτά), Μάνταλος (80′ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Γιόβιτς.