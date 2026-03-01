Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν χτυπήσει, μεταξύ άλλων, εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και κέντρα διοίκησης και ελέγχου των Ιρανών.

Έναν σύντομο απολογισμό των όσων έχουν πετύχει οι δυνάμεις του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» εναντίον του Ιράν, έκαναν οι αρμόδιες ισραηλινές στρατιωτικές αρχές.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει πετύχει αεροπορική υπεροχή μέσα σε 24 μόλις ώρες από την έναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ έχουν καταστραφεί υψηλής αξίας στρατιωτικοί στόχοι και έχει «αποκεφαλιστεί» η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έχουν ρίξει πάνω από 2.000 βόμβες σε εκατοντάδες επιδρομές εναντίον στόχων του ιρανικού καθεστώτος και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο αριθμός, κατά τις πρώτες 36 ώρες του πολέμου, είναι περίπου ο μισός από αυτόν που χρησιμοποίησε συνολικά το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 12ημερου πολέμου με το Ιράν, τον Ιούνιο του 2025.

Watch this video for a how-to achieve aerial superiority over a terrorist regime: https://t.co/KF3pkcHfjQ — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Τα μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας χρησιμοποιούν πυρομαχικά ακριβείας σε μικρές αποστάσεις στην Τεχεράνη, που σημαίνει ότι βόμβες ρίχνονται απευθείας πάνω από τους στόχους τους και όχι απαραίτητα πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας.

❗️🛩️AERIAL SUPERIORITY ACHIEVED OVER TEHRAN: The IAF have been operating over the skies over Tehran, striking and eliminating numerous targets.



Targets struck include ballistic missile launchers, headquarters, Iranian air defense systems & command centers of the Iranian… pic.twitter.com/Hon021dntz — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι οι στόχοι περιελάμβαναν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και κέντρα διοίκησης και ελέγχου των ιρανικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και συστήματα αεράμυνας της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν καταρρίψει περισσότερα από 50 drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Ωστόσο, το Τελ Αβίβ δεν έχει αποκαλύψει πόσοι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έχουν καταρριφθεί, αλλά λέει ότι το ποσοστό αναχαίτισης είναι «υψηλό».