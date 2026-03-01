Βρέθηκε νεκρή η γυναίκα που αγνοούνταν από χθες Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην Αγία Παρασκευή (Ζελίχοβο) Αγρινίου.

Η γυναίκα φέρεται να έφυγε από το σπίτι της, με τον σύζυγό της να δηλώνει την εξαφάνισή της, γεγονός που κινητοποίησε δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει το agriniosite.gr, μετά από πολύωρες αναζητήσεις η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής από τους σκύλους της ΕΜΑΚ.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα προσδιοριστούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.