Το Ιράν σκέφτεται σοβαρά να απέχει από το Μουντιάλ 2026 λόγω των όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες, με βάση τον κανονισμό της FIFA.

Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία είναι το να υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι αφορά τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση, με αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή όμως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα.

Το Ιράν απειλεί με αποχή, πλέον, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ και αν περάσει από τα λόγια στις πράξεις και αποφασίσει οριστικά να απέχει, τότε δύο είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τη θέση του.

Ο κανονισμός της FIFA προβλέπει πως σε μια τέτοια περίπτωση, τη θέση της ομάδας που αποσύρεται την παίρνει ο άμεσος φιναλίστ από τα προκριματικά ή η ομάδα που είναι ψηλότερα στην κατάταξη στην ίδια συνομοσπονδία και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Στην προκειμένη περίπτωση, επομένως, οι υποψήφιοι αντικαταστάτες είναι δύο: Ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Ιράκ. Επιθυμία της FIFA, όμως, είναι να μη χρειαστεί να κάνει αλλαγή και να αγωνιστεί κανονικά το Ιράν, το οποίο εξασφάλισε την πρόκριση μέσα στο γήπεδο.