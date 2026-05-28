Στιγμές τρόμου και αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας από 13 έως 15 ετών το βράδυ της Τετάρτης 27/5 στον λόφο της Γορίτσας στη Μαγνησία, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρουνων, σε σημείο πάνω από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων.

Όπως επισημαίνει το ERTnews όλα ξεκίνησαν γύρω στις 22:00 όταν τα παιδιά βρίσκονταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που έχουν κατασκευάσει στην περιοχή και αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως στη συνέχεια περιέγραψαν, η αγέλη τα είχε περικυκλώσει.

Τα ανήλικα φοβισμένα, ανέβηκαν σε έναν βράχο για να προστατευτούν και κάλεσαν αμέσως τους γονείς τους ζητώντας βοήθεια. Οι γονείς ειδοποίησαν τον Βασίλη Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, ενώ ένας από αυτούς κατάφερε να ανέβει άμεσα στον λόφο και να απομακρύνει τα παιδιά πεζός, κάνοντας θόρυβο ώστε να απομακρυνθούν τα αγριογούρουνα.

Ο κ. Ηλιόπουλος, μιλώντας για το περιστατικό, υπογράμμισε ότι στον λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και περιπατητές κατά τις βραδινές ώρες, επισημαίνοντας όμως ότι η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή είναι πλέον συχνή και επικίνδυνη.

Όπως επεσήμανε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες και όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. «Πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά, να είναι σε επιφυλακή το βράδυ γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός», σημείωσε χαρακτηριστικά.