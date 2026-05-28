Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από περίπου 10 ημέρες προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς φέρεται να καταγράφει εικόνες από το εσωτερικό των φυλακών Κορυδαλλού, όπου αποτυπώνεται πολυτελής συμπεριφορά κρατουμένων.

Στο επίμαχο υλικό εμφανίζεται ένας αρχιμαφιόζος αφγανικής καταγωγής να κάθεται σε τραπέζι φορώντας χρυσές αλυσίδες, να καπνίζει, να καταναλώνει αλκοόλ και να ακούει δυνατά τραπ μουσική.

Δίπλα του διακρίνεται άλλος συγκρατούμενος να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και τον έλεγχο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ο συγκεκριμένος ποινικός φέρεται να έχει βαρύ ποινικό μητρώο, με αδικήματα όπως διακίνηση ναρκωτικών, ανθρωποκτονίες και απαγωγές, όπως μεταδίδει το MEGA.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμό, καθώς εγείρονται ερωτήματα για πιθανές παραλείψεις ή ανοχή εντός του συστήματος φύλαξης, ενώ αναμένεται και τοποθέτηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας.