Ο Μάιος μάς αποχαιρετά με μια ενδιαφέρουσα κινηματογραφική εβδομάδα, καθώς οι νέες ταινίες που καταφτάνουν σήμερα στις αίθουσες, καλύπτουν όλα τα γούστα, ενώ αρκετές είναι αξιόλογες.

Από τις πρεμιέρες ξεχωρίζουν το «Backrooms» του Κέιν Πάρσονς, μια ταινία τρόμου βασισμένη στο internet phenomenon με τη Gen Z να είναι στο επίκεντρο. Οι «Κρίστοφερ» του Στίβεν Σόντερμπεργκ, με τον Ιαν ΜακΚέλεν έχουν επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον, ενώ για τους φαν της δράσης, έρχεται το πολυαναμενόμενο «Beast» με τον Ράσελ Κρόου.

Οι Κρίστοφερ

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ

Σενάριο: Εντ Σόλομον

Μουσική: Ντέιβιντ Χολμς

Πρωταγωνιστούν: Ιαν ΜακΚέλεν, Μικαέλα Κόελ, Τζέιμς Κόρντεν, Τζέσικα Γκάνινγκ

Διάρκεια: 100 λεπτά

ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, 2025

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Τα αποξενωμένα παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο: προσλαμβάνουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία τους και να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά. Όμως όσο το σχέδιο προχωρά, οι ισορροπίες αλλάζουν και η απάτη αρχίζει να αποκαλύπτει απρόβλεπτες εντάσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξία της τέχνης, της αλήθειας και των οικογενειακών δεσμών.

Backrooms

Σκηνοθεσία: Κέιν Πάρσονς

Σενάριο: Γουίλ Σούντικ

Μουσική: Eντο Βαν Μπρέμεν Κέιν Πάρσονς

Πρωταγωνιστούν: Τσιούετελ Ετζιόφορ, Ρενάτε Ράινσβε, Μαρκ Ντυπλάς, Φιν Μπένετ, Λουκίτα Μάξγουελ

Διάρκεια: 105 λεπτά

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια διάσταση πέρα ​​από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει.

Beast

Σκηνοθεσία: Τάιλερ Ατκινς

Σενάριο: Ντέιβιντ Φριτζέριο, Ράσελ Κρόου

Μουσική: Μπράιαν Κάτσια

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ ΜακΦέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ, Ράσελ Κρόου, Μοτζιάν Αρία, Κέλι Γκέιλ, Τζορτζ Μπέρτζες, Νέιθαν Φίλιπς, Μπρεν Φόστερ

Διάρκεια: 114 λεπτά

Αυστραλία, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ο Πάτον Τζέιμς, πρώην θρυλικός πρωταθλητής του MMA και πλέον αφοσιωμένος οικογενειάρχης, αναγκάζεται να επιστρέψει στο ρινγκ για να δώσει τη μάχη της ζωής του, όταν ο μικρότερος αδερφός του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ένας Ποιητής

Σκηνοθεσία: Σιμόν Μέσα Σότο

Σενάριο: Σιμόν Μέσα Σότο

Μουσική: Μάτι Μπι, Γκούσταβ Ντάβιντσον, Γιοχάνα Έκχολμ, Πέλε Βέστλιν

Πρωταγωνιστούν: Ουμπεϊμάρ Ρίος, Ρεμπέκα Αντράδε, Γκιγιέρμο Καρδόνα, Άλισον Κορέα,

Διάρκεια: 123 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Κολομβία, 2025

Διανομή: Film Trade

Η υπόθεση

Ένας ποιητής , καθώς γερνάει, βρίσκει νόημα στη ζωή του καθοδηγώντας τη Γιουρλέιντι, μια ταλαντούχα έφηβη, αν και το να την φέρει σε επαφή με τον κόσμο της ποίησης ίσως να μην είναι σοφό. Οι δικές του ποιητικές προσπάθειες δεν οδήγησαν πουθενά, αφήνοντάς τον έναν τυπικό, άγνωστο συγγραφέα.

Homo Sapiens?

Σκηνοθεσία: Μαριάνο Κον, Γκαστόν Ντουπράτ

Σενάριο: Μαριάνο Κον, Γκαστόν Ντουπράτ, Αντρές Ντουπράτ, Οράσιο Κονβερτίνι

Μουσική: Φεντερίκο Μερκούρι, Ματίας Μερκούρι

Πρωταγωνιστούν: Γκιγιέρμο Φρανσέγια, Κλάρα Κόβατσιτς, Εβα Ντε Ντομίνιτσι, Μίγκε Γκρανάδος, Γκρασιέλα Στεφάνι, Γκιγιέρμο Αρένγκο, Μίλο Χέι, Ντάλμα Μαραντόνα

Διάρκεια: 98 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Αργεντινή, 2025

Διανομή: Danaos Films

Η υπόθεση

Το «Homo Sapiens?» αποτελείται από 16 αυτοτελείς αλλά θεματικά συνδεδεμένες ιστορίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκιγιέρμο Φρανσέγια, ο οποίος μεταμορφώνεται σε κάθε ιστορία σε έναν διαφορετικό χαρακτήρα, λειτουργώντας σαν κοινωνικός χαμαιλέοντας.

Ο Τελευταίος Βίκινγκ

Σκηνοθεσία: Αντερς Τόμας Γένσεν

Σενάριο: Αντερς Τόμας Γένσεν

Μουσική: Γέπε Κάας

Πρωταγωνιστούν: Νικολάι Λίε Κάας, Μαντς Μίκελσεν, Σόφι Γκρόμπολ, Σόρεν Μάλινγκ, Μπόντιλ Γιόργκενσεν, Λαρς Μπρίγκμαν, Κάρντο Ραζάζι

Διάρκεια: 116 λεπτά

Γλώσσα: Δανικά, Σουηδικά

Δανία, 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του (Μαντς Μίκελσεν), που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπεισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του Τζον Λένον!

Το Γεράκι της Μάλτας

Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον

Σενάριο: Τζον Χιούστον

Μουσική: Άντολφ Ντουτς

Πρωταγωνιστούν: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Μέρι Αστορ, Γκλάντις Τζορτζ, Πίτερ Λόρε, Μπάρτον ΜακΛέιν, Λι Πάτρικ

Διάρκεια: 101 λεπτά

Η.Π.Α., 1941, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Athenee Art Cinema

Η υπόθεση

Ο σκληροτράχηλος ιδιωτικός ντετέκτιβ Σαμ Σπέιντ μπλέκεται σε μια σκοτεινή υπόθεση στο Σαν Φρανσίσκο, όταν μια μυστηριώδης γυναίκα τον προσλαμβάνει για να παρακολουθήσει έναν άντρα, ο οποίος όμως δολοφονείται λίγο μετά μαζί με τον συνεργάτη του Σπέιντ. Καθώς ο ίδιος γίνεται βασικός ύποπτος, βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν λαβύρινθο εγκλήματος, εξαπάτησης και διπλών ταυτοτήτων γύρω από το πολύτιμο αγαλματίδιο «Το Γεράκι της Μάλτας». Όσο η έρευνα προχωρά, αποκαλύπτεται ένα δίκτυο προδοσιών και συμφερόντων, με τον Σπέιντ να προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο και να φτάσει στην αλήθεια.