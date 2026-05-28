Συνολικά 2.488.056.806,68 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.335.846 δικαιούχους, από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 28 Μαΐου θα καταβληθούν 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.

Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026.

Από 25 με 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: