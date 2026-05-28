Η FIFA βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για πιθανές παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές εις βάρος των φιλάθλων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταγγελίες περί τεχνητής αύξησης των τιμών, δημιουργίας ψευδούς εικόνας περιορισμένης διαθεσιμότητας και παραπλάνησης των καταναλωτών αναφορικά με τις θέσεις των εισιτηρίων. Οι αμερικανικές αρχές ζητούν από τη FIFA να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για το γεγονός ότι οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε ιστορία Μουντιάλ.

Η γενική εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντάβενπορτ, έκανε λόγο για «μια διαδικασία γεμάτη σύγχυση, τεχνητή έλλειψη και εξωφρενικά υψηλές χρεώσεις», ξεκαθαρίζοντας ότι θα διεξαχθεί εις βάθος έρευνα για τη συμπεριφορά της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η FIFA κλήθηκε επισήμως να παραδώσει εσωτερικά έγγραφα και στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της υπηρεσίας προστασίας καταναλωτών της Νέας Υόρκης, Σάμιουελ Λεβίν, υπογράμμισε ότι οι καταγγελίες περί παραπλανητικών πρακτικών και τεχνητής διόγκωσης των τιμών αντιμετωπίζονται με απόλυτη σοβαρότητα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η FIFA φέρεται να παρουσίασε μεταγενέστερα ακριβότερες κατηγορίες εισιτηρίων, ενώ η πολιτική διαδοχικών φάσεων πώλησης οδήγησε σε αυξήσεις τιμών σε περίπου 90 από τους 104 αγώνες της διοργάνωσης.

Η έρευνα θα εξετάσει επίσης κατά πόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις της FIFA σχετικά με τη ζήτηση των εισιτηρίων επηρέασαν τεχνητά την αγορά και τις τιμές. Παρά τις συνεχείς δηλώσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο περί «παράλογα υψηλής ζήτησης», εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τη συντριπτική πλειονότητα των αναμετρήσεων της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο κόστος των εισιτηρίων για οκτώ αγώνες που θα διεξαχθούν στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, συμπεριλαμβανομένου του τελικού, με τις τοπικές αρχές να επισημαίνουν ότι η φιλοξενία του Μουντιάλ δεν μπορεί να μετατραπεί σε μηχανισμό οικονομικής εκμετάλλευσης πολιτών και επισκεπτών.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στη FIFA και τις τοπικές αμερικανικές αρχές, οι οποίες τους τελευταίους μήνες έχουν εκφράσει έντονες αντιδράσεις και για το υψηλό κόστος μεταφορών κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Χαρακτηριστική ήταν η αναδίπλωση της NJ Transit, η οποία υποχρεώθηκε να μειώσει σημαντικά την τιμή των σιδηροδρομικών εισιτηρίων προς το γήπεδο μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.