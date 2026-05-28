Ο Σέρτζιο Σκαριόλο επανήλθε στο θέμα της διαιτησίας του τελικού της EuroLeague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις των διαιτητών στον αγώνα που διεξήχθη στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την εξ αναβολής αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Μπασκόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα, ο Ιταλός τεχνικός υποστήριξε ότι η ομάδα του αδικήθηκε στον τελικό, σημειώνοντας πως την ίδια άποψη συμμερίζεται και μεγάλο μέρος της μπασκετικής κοινότητας.

Όπως ανέφερε, θεωρεί πως η Ρεάλ υπέστη ξεκάθαρη αδικία, τονίζοντας παράλληλα ότι αρκετοί ουδέτεροι φίλαθλοι, αλλά και άνθρωποι με βαθιά γνώση του αθλήματος, εξέφρασαν δημόσια αντίστοιχη άποψη. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι παρακολούθησε ξανά τις επίμαχες φάσεις με αντικειμενική ματιά και κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα.

Sergio Scariolo sobre el arbitraje en la final de Euroliga: “Indudablemente hemos sufrido una injusticia. Lo que es impresionante es como todo el mundo del baloncesto continental neutral se ha expresado de esta manera”. @BSphere_ pic.twitter.com/U6PV1VOUmW — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) May 27, 2026

Παράλληλα, ο Σκαριόλο ξεκαθάρισε πως δεν είναι δική του αρμοδιότητα να αποφασίσει πώς θα κινηθεί ο σύλλογος απέναντι στα γεγονότα του τελικού, επισημαίνοντας όμως ότι δεν μπορεί να αγνοήσει όσα συνέβησαν. «Η αδικία έγινε, δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμηλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω» υποστήριξε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ρεάλ έφεραν και την τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος μέσω ανάρτησης στα social media είπε: «Στον Παναθηναϊκό είναι οι τρελοί που μιλάνε πρώτοι. Ξέρετε, αυτοί που τους λένε κακούς, που τιμωρούνται με πρόστιμα και ποινές. Και μετά… η ιστορία μιλάει μόνη της. Παίχτες, προπονητές, ομάδες, όλοι μιλάνε για το προφανές. Είτε τιμωρήστε όλους μας μέχρι να μην έχετε άλλο περιεχόμενο είτε δείτε σοβαρά το θέμα» έγραψε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού κάνοντας tag την EuroLeague. Πρόσθεσε, μάλιστα, για τη Ρεάλ Μαδρίτης ότι «το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο το οποίο ποτέ δεν μιλάει ποτέ, έφτασε στο σημείο να διαμαρτύρεται δημόσια».