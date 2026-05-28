Οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι της Αθήνας συνεχίζουν να λειτουργούν σαν «μαγνήτης» για επενδυτές, brands και διεθνείς αλυσίδες που αναζητούν θέση στα πιο δυνατά σημεία της αγοράς.

Από την Ερμού και το Κολωνάκι μέχρι τη Γλυφάδα, την Κηφισιά και τον Πειραιά, η μάχη για ένα καλό κατάστημα παραμένει έντονη, με τα διαθέσιμα ακίνητα να λιγοστεύουν και τα ενοίκια να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα που καταγράφει νέα ανάλυση της Cushman & Wakefield δείχνει ότι η αγορά εμπορικών ακινήτων συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές αντοχές, παρά τις πιέσεις στην κατανάλωση και το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στα ακίνητα που εξασφαλίζουν μεγάλη καθημερινή διέλευση καταναλωτών, τουριστική κίνηση και υψηλή προβολή. Για πολλές διεθνείς αλυσίδες, η Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια «πύλη εισόδου» για την ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να αναζητούνται συνεχώς διαθέσιμοι χώροι στα πιο εμπορικά σημεία.

Η περιορισμένη ανάπτυξη νέων εμπορικών έργων κρατά χαμηλά τα ποσοστά διαθεσιμότητας τόσο στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους όσο και στα οργανωμένα εμπορικά κέντρα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πίεση στα μισθώματα, ειδικά για ακίνητα καλής προβολής και σύγχρονων προδιαγραφών.

Στην οδό Ερμού, που παραμένει η «βιτρίνα» του ελληνικού λιανεμπορίου, τα ενοίκια για καταστήματα περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων κινούνται από 160 έως και 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Πρόκειται για επίπεδα που διατηρούν την περιοχή ανάμεσα στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης.

Αντίστοιχα υψηλές τιμές καταγράφονται και στο Κολωνάκι, όπου τα μισθώματα κυμαίνονται από 100 έως 310 ευρώ ανά τετραγωνικό, ανάλογα με το σημείο και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Η Γλυφάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς εμπορικούς προορισμούς των νοτίων προαστίων, με τις τιμές να διαμορφώνονται από 100 έως 165 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στην Κηφισιά τα μισθώματα κινούνται από 70 έως 120 ευρώ, ενώ στον Πειραιά οι τιμές φτάνουν έως και τα 105 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο λιανεμπόριο. Η αγορά της εστίασης συνεχίζει επίσης να εμφανίζει υψηλή κινητικότητα, ειδικά σε περιοχές με έντονη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Εστιατόρια, café και αλυσίδες γρήγορης εστίασης αναζητούν συνεχώς νέους χώρους τόσο σε εμπορικούς δρόμους όσο και μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση διατηρεί ισχυρή τη ζήτηση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι περισσότεροι χώροι εστίασης που αναζητούνται κυμαίνονται από 30 έως 500 τετραγωνικά μέτρα, ανάλογα με το concept και τη θέση.

Στο κέντρο της Αθήνας τα μισθώματα για χώρους εστίασης περίπου 350 τετραγωνικών μέτρων διαμορφώνονται από 50 έως 100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Στη Γλυφάδα οι τιμές κινούνται από 50 έως 80 ευρώ, στην Κηφισιά επίσης από 50 έως 80 ευρώ, ενώ στον Πειραιά κυμαίνονται από 40 έως 70 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η αγορά παρακολουθεί στενά και τη γενικότερη πορεία της κατανάλωσης, καθώς μεγάλο μέρος της ζήτησης συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και τη συνολική κίνηση στην αγορά.

Παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, η εικόνα που επικρατεί σήμερα δείχνει ότι οι κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι εξακολουθούν να θεωρούνται ασφαλές «στοίχημα» για επενδυτές και επιχειρήσεις που θέλουν ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά