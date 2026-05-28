Το πέμπτο επεισόδιο της σειράς «Στο Χιλιοστό» από τις Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, που θα μεταδοθεί στον ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 21:00, επιστρέφει στις δραματικές ημέρες που οδήγησαν στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 -τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους κατέρρευσαν, οι τράπεζες έκλεισαν, επιβλήθηκαν capital controls και το μέλλον της χώρας στην Ευρώπη κρεμόταν κυριολεκτικά από μία κλωστή.

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στενοί συνεργάτες της Άνγκελα Μέρκελ και του Φρανσουά Ολλάντ, πρωταγωνιστές του Eurogroup, μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και κεντρικοί αξιωματούχοι από Βρυξέλλες και Αθήνα περιγράφουν μια Ευρώπη διχασμένη ανάμεσα στην αλληλεγγύη και την τιμωρία, τη δημοκρατία και την οικονομική πίεση, αλλά και τη στιγμή που το πλάνο Β αποτελεί πλέον για πολλούς το βασικό σενάριο.

Καθώς σχηματίζονται ουρές στα ATM και η χώρα βυθίζεται σε πρωτοφανή αβεβαιότητα, το επεισόδιο εξετάζει τις πραγματικές συνέπειες της ανακοίνωσης του δημοψηφίσματος: την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, το κλείσιμο των τραπεζών, την επιβολή capital controls και τον πραγματικό φόβο ενός Grexit. Πρωταγωνιστές, που ανέλαβαν το δύσκολο έργο της εφαρμογής των κεφαλαιακών ελέγχων, μιλούν για πρώτη φορά για τις δραματικές πρώτες μέρες και τα δύσκολα διλήμματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σε πρωτοφανείς συνθήκες για μια χώρα της ευρωζώνης.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ένα καθοριστικό ερώτημα: ήταν το δημοψήφισμα μια πράξη δημοκρατικής αντίστασης ή η στιγμή που η Ελλάδα βρέθηκε ένα χιλιοστό πριν από το άγνωστο; Τελικά το πραγματικό ερώτημα ήταν μέσα ή έξω από το ευρώ, όπως αναρωτιούνται πολλοί πρωταγωνιστές σε Αθήνα και Ευρώπη;

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» ερευνά τους αθέατους πολιτικούς και οικονομικούς μηχανισμούς πίσω από την ελληνική κρίση και τα γεγονότα που αναδιαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ευρώπη.

Το πέμπτο επεισόδιο συνδυάζει σπάνιο αρχειακό υλικό με μαρτυρίες πρωταγωνιστών από όλες τις πλευρές των διαπραγματεύσεων, προσφέροντας μια μοναδική ανασύσταση μιας από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας.

