Υπάρχουν δύο είδη ταξιδιωτών στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων: εκείνοι που αποβιβάζονται ξεκούραστοι και έτοιμοι να εξερευνήσουν μια νέα πόλη και εκείνοι που κατεβαίνουν από το αεροπλάνο με πιασμένο αυχένα, πόνους και εξάντληση. Η διαφορά, όπως φαίνεται, δεν βρίσκεται μόνο στη θέση ή στην κατηγορία του εισιτηρίου, αλλά κυρίως στον τρόπο που καθόμαστε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με ειδικούς στη σπονδυλική στήλη και τη φυσιοθεραπεία, η σωστή στάση σώματος στον αέρα δεν είναι θέμα άνεσης μόνο, είναι βασικός παράγοντας για την αποφυγή φλεγμονών, μυϊκής έντασης και κακής κυκλοφορίας του αίματος. Και όσο δελεαστικό κι αν ακούγεται να κουλουριαστείτε δίπλα στο παράθυρο ή να καθίσετε σταυροπόδι για ώρες, αυτές είναι ακριβώς οι στάσεις που επιβαρύνουν περισσότερο το σώμα.

Όπως αναφέρει το Travel + Leisure, η ιδανική θέση ξεκινά από τη βάση: τα πέλματα πρέπει να ακουμπούν πλήρως στο πάτωμα, τα γόνατα να σχηματίζουν γωνία περίπου 90 μοιρών και οι γοφοί να βρίσκονται όσο πιο πίσω γίνεται στο κάθισμα. Οι ειδικοί επιμένουν ότι η σπονδυλική στήλη πρέπει να παραμένει σε όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη θέση, χωρίς υπερβολική καμπύλη ή πίεση στη μέση.

Ένα μικρό μαξιλάρι οσφυϊκής υποστήριξης -ή ακόμα και ένα τυλιγμένο φούτερ- μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, ειδικά σε πτήσεις άνω των έξι ωρών. Αντίθετα, τα κλασικά ταξιδιωτικά μαξιλάρια σε σχήμα U συχνά σπρώχνουν το κεφάλι προς τα εμπρός, αυξάνοντας την ένταση στον αυχένα αντί να την ανακουφίζουν.

Το μεγαλύτερο λάθος είναι η ακινησία

Το μεγαλύτερο λάθος, ωστόσο, είναι η ακινησία. Ακόμα και η τέλεια στάση σώματος γίνεται προβληματική όταν διατηρείται για πολλές ώρες. Οι ειδικοί προτείνουν να σηκώνεστε και να περπατάτε στον διάδρομο τουλάχιστον μία φορά κάθε ώρα, ενώ μικρές κινήσεις στη θέση -όπως περιστροφές ώμων, διατάσεις της πλάτης ή ασκήσεις αστραγάλων- βοηθούν σημαντικά στην κυκλοφορία και στη μείωση της μυϊκής έντασης.

Η ενυδάτωση παίζει, επίσης, κρίσιμο ρόλο. Ο ξηρός αέρας της καμπίνας μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, κάτι που επηρεάζει ακόμη και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, οι οποίοι χρειάζονται νερό για να λειτουργούν σωστά. Ο συνδυασμός αφυδάτωσης, κακής στάσης και πολύωρης ακινησίας είναι αυτός που κάνει πολλούς ταξιδιώτες να αισθάνονται καταπονημένοι πριν καν ξεκινήσουν οι διακοπές τους.

Τελικά, η λύση δεν είναι να παραμένετε ακίνητοι σε μια «τέλεια» θέση, αλλά να επιτρέπετε στο σώμα να κινείται φυσικά και συχνά.