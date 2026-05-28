Ανησυχία επικρατεί σε προσωπικό και ασθενείς για την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21/5 και έως τις 26/5 καταγράφηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς, εκ των οποίων τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται υπό διερεύνηση ή έχουν βρεθεί αρνητικά.

Από τα εννέα θετικά κρούσματα, τα πέντε αφορούν ασθενείς και τα τέσσερα προσωπικό.

Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, όπως απομόνωση ασθενών και χορήγηση άδειας σε εργαζομένους που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα, ενώ πραγματοποιούνται απολυμάνσεις για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς.

Στο Αττικό Νοσοκομείο έχει συσταθεί επιτροπή πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων υπό τους καθηγητές Σωτήρη Τσιόδρα και Θεόδωρο Πουρνάρα, η οποία -όπως αναφέρεται- επιτελεί σημαντικό έργο.

Όπως επισημαίνεται, δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και δεν χρειάστηκε νοσηλεία εργαζομένου, ενώ το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά συνολικά μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας, με τον Μιχάλη Γιαννάκο να αναφέρεται στην ανάπτυξη ράντζων, στις νοσηλείες ασθενών με παθολογικά προβλήματα σε επεμβατικές κλινικές και στην υποστελέχωση, που -όπως υποστηρίζει- οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και καταγράφουν «θλιβερή πρωτιά» σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.