Ο Άρης έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό του ρόστερ για την επόμενη σεζόν, η οποία αναμένεται έντονη, καθώς οι αποχωρήσεις και οι νέες προσθήκες θα είναι πολλές. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι καθόλου ήρεμο για την ομάδα, αν και η απουσία ευρωπαϊκών υποχρεώσεων δίνει περισσότερο χρόνο για στρατηγικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα έχει αποφασίσει να αλλάξει τη στρατηγική της στην αγορά, δίνοντας έμφαση σε ποδοσφαιριστές με καλή σχέση ποιότητας-τιμής, ιδίως από την εγχώρια σκηνή. Πολλά ονόματα εξετάζονται, και για ένα από αυτά οι διαπραγματεύσεις είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με υψηλές πιθανότητες επιτυχίας. Ο λόγος για τον Ταξιάρχη Φούντα, που είναι πλέον ελεύθερος και φαίνεται πως θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή της ομάδας για το καλοκαίρι.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει άμεσο ραντεβού του Ρούμπεν Ρέγιες με τον εκπρόσωπο του παίκτη, προκειμένου να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας. Η πρόταση του Άρη υπερτερεί αυτής του ΟΦΗ, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να ολοκληρωθεί θετικά η μεταγραφή. Ο Ταξιάρχης Φούντας προέρχεται από πολύ καλή σεζόν, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο με τον ΟΦΗ και σημειώσει 10 γκολ σε 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.