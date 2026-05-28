Ξέσπασε ξανά ο Γιώργος Λιάγκας κατά της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία ανέφερε σε δηλώσεις της πως η εκπομπή «Το Πρωινό» δεν είχε φέτος μια καλή χρονιά στα νούμερα τηλεθέασης.

«Όταν μια εκπομπή ολόκληρη, και το ξέρεις καλά, είναι σε περίοδο διαπραγματεύσεων για το αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει, με περικοπές ή όχι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πόσο ωραίο είναι να βγαίνεις και να λες ψέματα ότι η εκπομπή αυτή δεν πάει καλά; Πόσο έντιμο και ανθρώπινο είναι; Εσύ που έχεις υπάρξει και διευθυντικό στέλεχος. Το αν εσύ πήγες καλά ή κακά, δεν βγήκα ποτέ να το πω, ποτέ. Και βγαίνεις εσύ σε μια περίοδο που ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή είναι στο στόχαστρο περικοπών, ο ομιλών προσπαθεί να μην γίνουν μεγάλες περικοπές και δίνει μια μάχη και βγαίνεις και λες ψέματα. Ανέντιμο να λες ψέματα ότι η εκπομπή αυτή δεν πάει καλά. Τι ντροπή είναι αυτή σε αυτή τη δουλειά πια; Τι ντροπή, τι υποκρισία σε αυτή τη δουλειά; Βγαίνουν όλοι και κλαίνε για τον Τσουρό όταν όλο τον χειμώνα, έλεγα πότε θα κοπεί; Πραγματικά ντρέπομαι για το συνάφι αυτό και γι’ αυτό δεν έχω κανέναν φίλο», ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας κατά της Ζήνας Κουτσελίνη.

Τι είπε η Ζήνα Κουτσελίνη για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

«Κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και ο Γιώργος Λιάγκας. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

