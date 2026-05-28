Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τις ομιλίες στελεχών της πολιτικής, της αγοράς, των επιχειρήσεων και της δημοσιογραφίας
Live το Συνέδριο του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία»
Το μέλλον της εργασίας, οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο στο επίκεντρο του συνεδρίου του Newsbeast. Στο εμβληματικό ξενοδοχείο The Ilisian, στελέχη της πολιτικής, της αγοράς, των επιχειρήσεων και της δημοσιογραφίας συζητούν για την ηγεσία, την τεχνητή νοημοσύνη, το δημογραφικό, τις νέες γενιές εργαζομένων και τις τάσεις που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα στην εργασία.
Ιωάννα Δρέττα: Τα κοινά του ιδιωτικού τομέα είναι αρκετά με του Δημόσιου.
Στην οικογενειακή επιχείρηση είναι και αυτό που βολεύει την οικογένεια, οι ανάγκες της οικογένειας μπαίνουν έντονα στη διαδικασία αποφάσεων, ενώ στις εισηγμένες υπάρχει ένας νόμος που διέπει τη διακυβέρνηση οπότε υπάρχουν περισσότερες παράμετροι. Οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετική ταυτότητα και κουλτούρα. Εκείνο που είναι πιο σημαντικό δεν είναι οι διαφορές αλλά οι ομοιότητες.
Στην σκηνή η Ιωάννα Δρέττα, CEO Reds, Όμιλος Ελλάκτωρ | Πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου | Πρόεδρος Marketing Greece με τον δημοσιογράφο Χάρη Ντιγριντάκη.
Μιχόπουλος: Ο εργασιακός χώρος ήταν πάντα ένα εργοστάσιο χαρακτήρα, πέρα από την οικογένεια, στη πρώτη φάση της ζωής μας.
Μιχόπουλος: Ικανότητα, ωριμότητα και κρίση στην εργασία του μέλλοντος; Αυτά για να βελτιωθούν χρειάζονται τριβή, λάθος και αποτυχία, αλλιώς δεν πρόκειται να βελτιωθώ. Σήμερα πάρα πολλοί όταν βλέπουν μία απάντηση από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης κάνουν αποδοχή και αυτό θα μας οδηγήσει να μην μπορούμε αύριο να είμαστε οι σωστοί χειριστές των εργαλείων που μας έρχονται.
Μιχόπουλος: Αν δεν χτισουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων και ανθρώπων, όχι ανθρώπων και μηχανημάτων, τίποτα δεν θα γίνει. Πρέπει να χτιστεί μια γέφυρα η οποία θα μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα.
Μιχόπουλος: Θα απολύσουμε τον άνθρωπο ή θα τον δυναμώσουμε; Θα πάμε σε μία σκάλα. Στα πάνω πάνω θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οραματίζεται, έχει έμπνευση. Αυτή η συνδημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπου πού θα οδηγήσει τον άνθρωπο;
Μιχόπουλος: Πολλές εταιρείες μπαίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη και θεωρούν ότι οδηγούνται προς το μέλλον, όμως με αυτή τη στρατηγική φέρνουν το πρόβλημα πιο μπροστά τους. Θα πρέπει να ξαναορίσουμε τους ρόλους, ποιος είναι ο ρόλος της μηχανής. Ποιος θα είναι ο ρόλος του ανθρώπου σε αυτό το περιβάλλον.
«Πέρα από τα Προφανή: Η νέα αρχιτεκτονική της εργασίας» το θέμα της συζήτησης αυτή την ώρα ανάμεσα στον Δημήτρη Μιχόπουλο, Conference Thought Igniter, Founder Genius & Crazy και τον δημοσιογράφο, Βίκτωρα Μοντζέλλι
Σία Κοσιώνη: Μία από τις καινοτομίες του συνεδρίου είναι ότι όλες οι συζητησεις θα είναι one to one για έναν πιο άμεσο, ουσιαστικό και στοχευμένο διάλογο.
Τις εργασίες του συνεδρίου ανοίγει η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη.
Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτητα, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέα μοντέλα ηγεσίας και η ελληνική οικονομία καλείται να απαντήσει σε κρίσιμες προκλήσεις, το Newsbeast ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της εργασίας, της ανάπτυξης και του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.
Το συνέδριο θα εστιάσει σε τέσσερις βασικούς άξονες:
- Υπάρχει ο «τέλειος εργοδότης»; Και ποια χαρακτηριστικά κάνουν έναν οργανισμό πραγματικά ελκυστικό;
- Πώς συνεργάζονται αποτελεσματικά διαφορετικές γενιές εργαζομένων και πώς προσαρμόζεται η ηγεσία σε διαφορετικές εργασιακές κουλτούρες;
- Τεχνητή νοημοσύνη και μέλλον της εργασίας: Ποιες θέσεις εργασίας μετασχηματίζονται, ποιες δεξιότητες αποκτούν αξία και πώς προετοιμάζονται οι οργανισμοί για τη νέα πραγματικότητα;
- Πώς η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση γεννήσεων επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού; Ποιες οι στρατηγικές των επιχειρήσεων;