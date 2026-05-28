Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 28 Μαίου στα διόδια της Θήβας, όταν ένα βανάκι έπεσε με ταχύτητα πίσω από αυτοκίνητο που βρισκόταν στο χώρο του ενός εκδοτηρίου

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, ενώ το δεύτερο όχημα προσέκρουσε και στα διαχωριστικά στηθαία.

Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστεί ο οδηγός του στα συντρίμμια και να χρειαστεί η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η οποία ήταν άμεση και αποτελεσματική. Τραυματίστηκαν επίσης ο ηλικιωμένος συνοδηγός και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, με τον συνολικό αριθμό των τραυματιών να ανέρχεται σε τρεις.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.