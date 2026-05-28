«Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή με πολιτική αλλαγή», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, σχολιάζοντας ότι «νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «αναξιοπιστία σημαίνει να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θέλω να αναθεωρήσω το άρθρο 86 αλλά ακόμη και μέχρι προχθές να το χρησιμοποιεί για να μην ερευνήσει η δικαιοσύνη σοβαρές δικογραφίες που στέλνει η ίδια στη Βουλή και αφορούν υπουργούς του. Ομοίως, είπε ότι αναξιοπιστία είναι να λες “αχ τους καημένους τους δανειολήπτες, τι δύσκολα που περνάνε, κάτι πρέπει να κάνουμε“, αλλά να είσαι εκείνος που με νόμο σου πούλησες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε funds με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες να είναι όμηροι της πολιτικής σου επιλογής». «Και μάλιστα μολονότι έλεγες “κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη”, είδαμε πολλά σπίτια στα χέρια των funds», σχολίασε.

Σχετικά με την αναφορά του σε εξαρτήσεις, τόνισε: «Όταν βλέπετε ισχυρά μιντιακά συστήματα να προστατεύουν και να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται, κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν». «Πιστεύω ότι προ των εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός θα το κρίνει και αυτό, θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν και προστάτες και χορηγούς», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε το ερώτημα αν έχει δει κανείς «ολιγάρχες να αγόρασαν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ», για να απαντήσει: «Όχι. Άρα, ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκηνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις. Γι’ αυτό μπορούμε μαζί με τον ελληνικό λαό να κάνουμε μια νέα αρχή. Όταν ο αγώνας γίνεται με εξαρτήσεις, με συμφέροντα και με σκανδαλώδη προώθηση, προφανέστατα υπάρχουν και κάποιες δουλείες».

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα» και πως «τα είδαμε τα χαΐρια μας στους θεσμούς, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στην υγεία και στην παιδεία, στην ενέργεια». Συμπλήρωσε ότι βλέπει «ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και από τον κ. Τσίπρα». «Ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούργιο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μία από τα χθες;», αναρωτήθηκε.

Ερωτηθείς για δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες και προχθές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως «κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και την απάντηση θα τους τη δώσει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εθνικών εκλογών, όπως έγινε και στο παρελθόν».

Συμπλήρωσε ότι «στις τελευταίες εκλογές, κάποιοι “φούσκωναν” τεχνηέντως τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπειρωθεί η ΝΔ» και «βολευόταν και ο ένας και ο άλλος». Υπογράμμισε πως «το αποτέλεσμα ήταν εμείς να πάμε σε εκλογές με το επιχείρημα “θα καταρρεύσετε”. Τελικά κατέρρευσε κάποιος άλλος και όχι εμείς». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες ημέρες δείχνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες». Υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα στρατευμένο σύστημα που το βολεύει μία κατάσταση. Αυτό που έγινε και το 2023». «Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μιλάει για το μέλλον», αλλά «θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015», ανέφερε. «Τη ΝΔ τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη “χτυπάει” στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος», σημείωσε.

Θέτοντας το πολιτικό διακύβευμα τόνισε πως «η απόφασή μας είναι καθαρή: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή». Είπε πως «εάν ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα», υποστηρίζοντας ότι «τη ΝΔ δεν τη βολεύει η μάχη του σήμερα και του αύριο, αλλά η σύγκριση του χθες». «Υπηρετούμε άλλο πολιτικό σχέδιο», πρόσθεσε σχετικά με τη ΝΔ.

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, περί «πολιτικής κριτικής» την επαύριο της κατάθεσης μήνυσης εναντίον του ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για συκοφαντική δυσφήμιση: «Ποια ήταν η πολιτική κριτική; Ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου σε έναν διαγωνισμό είναι πολιτική κριτική; Ότι έβγαλα λεφτά στο εξωτερικό είναι πολιτική κριτική; Ότι πήρα 1,5 εκατ., που δεν πήρα ποτέ, είναι πολιτική κριτική; Ότι μου ανακαίνισε ο ελληνικός λαός ένα χρέπι, ενώ είναι ψέμα γιατί ήταν ένα νεόδμητο κτίριο, είναι πολιτική κριτική;». Επεσήμανε ότι «αυτά δεν είναι πολιτική κριτική, είναι συκοφαντία και ο συκοφάντης θα πληρώσει». Σχολίασε πως αν ο υπουργός Υγείας «τώρα φοβάται γιατί ξέρει ότι είπε μόνο ψέματα εδώ και 15 ημέρες και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη θα απολογηθεί εκεί που πρέπει, για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στη νέα κλιμακούμενη ρητορική της Τουρκίας και την επαπειλούμενη νομοθέτηση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Η Τουρκία πέτυχε τον στόχο της. Το ζήτημα του καλωδίου έχει “παγώσει”», υπογράμμισε σημειώνοντας ότι έχει ζητήσει πολλές φορές από τον πρωθυπουργό, στη Βουλή, να ενημερώσει γι’ αυτό το ζήτημα που, πέραν όλων των άλλων, «αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσαν για “ήρεμα νερά”, η Τουρκία έβαλε τη “Γαλάζια Πατρίδα” στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία. Μάλιστα, η κυβέρνηση απάντησε δημόσια για τον νόμο που πρόκειται να έρθει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, αφότου οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», πρόσθεσε.

Επέμεινε πως «πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Τουρκία θα έχει μία ρήτρα για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, με παράλληλες δεσμεύσεις όμως για τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μιλώ για μία άλλη πολιτική αντιμετώπιση. Η πολιτική μας δεν φέρνει αποτέλεσμα».