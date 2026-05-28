Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, με στόχο στρατιωτική εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς, τη στρατηγικής σημασίας λιμενική πόλη της χώρας. Η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή και ενώ παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν επίσης τέσσερα ιρανικά drones, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «αποτελούσαν απειλή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ». Μετά τις εξελίξεις, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο 3,75%, φτάνοντας στα 97,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 4%, αγγίζοντας τα 92,22 δολάρια.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που οι δύο χώρες συνεχίζουν συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της τρίμηνης σύγκρουσης, η οποία έχει ουσιαστικά οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας διεθνώς. Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται συνήθως από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά την περιοχή κομβικής σημασίας για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Λίγο μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη είχε απαντήσει απειλώντας ότι θα επιτεθεί σε πλοία που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Από την έναρξη της σύγκρουσης, οι διεθνείς τιμές ενέργειας παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, με το Brent να εκτοξεύεται προσωρινά ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι, ενώ πριν από τον πόλεμο διαπραγματευόταν κοντά στα 70 δολάρια.

Το κόστος του πετρελαίου είχε υποχωρήσει σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες, εξαιτίας των προσδοκιών ότι θα μπορούσε σύντομα να επιτευχθεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, οι τελευταίες επιθέσεις αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στις αγορές και σηματοδοτούν τη δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας.

Η Centcom είχε επιβεβαιώσει και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα επιθέσεις στο νότιο Ιράν, αναφέροντας ότι στόχος ήταν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις καθώς και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν «για την προστασία των στρατευμάτων μας από απειλές που προέρχονται από ιρανικές δυνάμεις».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις νέες επιθέσεις «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας» και δήλωσε ότι «δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία πράξη εχθρότητας». Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αναχαιτίζει «εχθρικές απειλές από πυραύλους και drones», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά.