Η Αστυνομία εξιχνίασε τον εμπρησμό που έκανε στάχτη το νέο μαγαζί του περιπτερά στη Γαστούνη και τα στοιχεία δείχνουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, οργανωμένο χτύπημα με σχέδιο, βενζίνη σε μπιτόνια και ρόλους.

Πέντε ρομά κατηγορούνται για την υπόθεση, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι, ηλικίας μόλις 15 και 16 ετών.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του εμπρησμού στη Γαστούνη, καθώς η Αστυνομία εξιχνίασε τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το υπό κατασκευή κατάστημα του περιπτερά που στο παρελθόν είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα 20 και πλέον Ρομά.

Ήταν το νέο ξεκίνημα ενός ανθρώπου που, μετά την επίθεση που είχε δεχθεί και το κλείσιμο του περιπτέρου του, προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια του, ανοίγοντας μια νέα επιχείρηση στη Γαστούνη. Όμως, πριν ακόμη το μαγαζί λειτουργήσει, έγινε στάχτη.

Πλέον, η Αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης. Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ανδρών Ρομά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδρασαν οργανωμένα και με διαφορετικούς ρόλους. Ο εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026, όταν προκλήθηκε φωτιά με εύφλεκτο υλικό στο υπό κατασκευή κατάστημα, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του.

Πως έδρασαν οι συλληφθέντες

Από την έρευνα προέκυψε ότι μία ημέρα νωρίτερα, στις 4 Μαΐου, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πήγαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης σε πλαστικά μπιτόνια.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη Γαστούνη, αποβιβάστηκαν κοντά σε καταυλισμό και κατευθύνθηκαν πεζοί προς το κατάστημα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και με τη χρήση του εύφλεκτου υλικού έβαλαν φωτιά, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον χώρο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και ο ρόλος που αποδίδεται σε έναν από τους ενήλικες κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ρόλο… «τσιλιαδόρου» και κινούνταν με αυτοκίνητο στην περιοχή, ώστε να ειδοποιήσει τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς.

Το ερώτημα που πλέον κυριαρχεί στη Γαστούνη είναι αν ο εμπρησμός ήταν απλώς μια πράξη καταστροφής ή αν πίσω από αυτόν υπήρχε πρόθεση να σταλεί ένα ακόμη μήνυμα φόβου στον άνθρωπο που είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο.

Το βέβαιο είναι ότι το νέο επαγγελματικό του βήμα δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει. Το κατάστημα που ετοίμαζε για να κάνει μια νέα αρχή παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης..