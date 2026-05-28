Ρούχα και αξεσουάρ άρπαζαν από ανήλικα, κυρίως, κορίτσια δύο ανήλικες, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν για σειρά ληστειών στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος των δύο κοριτσιών, 15 και 13 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απόπειρα ληστείας.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, οι δύο ανήλικες φέρονται να εμπλέκονται σε έξι περιστατικά ληστειών, εκ των οποίων τα πέντε τετελεσμένα κι ένα σε απόπειρα, που σημειώθηκαν στις αρχές του προηγούμενου μήνα και συγκεκριμένα το διάστημα από 3 έως 5 Απριλίου.

Τα θύματα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ήταν πέντε ανήλικες και μία ενήλικη. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.