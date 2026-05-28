Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπόθεση του Αμερικανού vlogger, Μιχαήλο Βικτόροβιτς Πολιακόφ, ο οποίος υπερασπίστηκε τις ενέργειές του μετά την κατακραυγή που προκάλεσε το ταξίδι του στο απαγορευμένο νησί Βόρεια Σέντινελ, όπου ζει η απομονωμένη φυλή των Σεντινελέζων στον Ινδικό Ωκεανό. Ο 25χρονος YouTuber δήλωσε ότι ήθελε απλώς να «πει γεια» στη φυλή και άφησε ως «προσφορά» ένα κουτάκι Diet Coke και μία καρύδα, αφού απέτυχε να έρθει σε επαφή με τους κατοίκους του νησιού. Ωστόσο, οι κινήσεις του καταδικάστηκαν έντονα, καθώς θεωρήθηκε ότι έθεσαν σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση της φυλής λόγω πιθανής μετάδοσης ασθενειών.

Ο Πολιακόφ συνελήφθη τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αφού αποβιβάστηκε παράνομα στο νησί Βόρειo Σέντινελ, το οποίο ανήκει στο ινδικό αρχιπέλαγος Άνταμαν και Νικομπάρ, περίπου 750 μίλια ανατολικά της ηπειρωτικής Ινδίας. Σύμφωνα με την ινδική αστυνομία, ο δημιουργός περιεχομένου πέρασε περίπου μία ώρα στο νησί, φυσώντας σφυρίχτρα σε μια προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή των Σεντινελέζων και να τους συναντήσει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής του κατέγραφε βίντεο για το κανάλι του στο YouTube, χωρίς όμως να λάβει καμία ανταπόκριση από τη φυλή.

Αφού δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με τους κατοίκους, άφησε πίσω του ένα κουτάκι Diet Coke και μία καρύδα ως «προσφορά». Την Παρασκευή δημοσίευσε αδημοσίευτο υλικό από το ταξίδι του, εξηγώντας ότι επιθυμούσε να δει τη φυλή και να «πει γεια», ενώ υποστήριξε ότι ήθελε να τους προσφέρει μία Coca-Cola για να τους «μεταφέρει χιλιάδες χρόνια στο μέλλον». Το βίντεο με τίτλο «The Last Island Part 2», το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο το ταξίδι του στο νησί, δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, χωρίς ο ίδιος να αποκαλύψει πώς κατάφερε να ανακτήσει το υλικό, αφού είχε υποχρεωθεί να το παραδώσει στις ινδικές αρχές μετά τη σύλληψή του.

Μιλώντας σε ολλανδικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα, ο Πολιακόφ δήλωσε ότι είχε εμβολιαστεί κατά της γρίπης και της ιλαράς, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να έρθει σε άμεση επαφή με τη φυλή. «Ποτέ δεν είχα πρόθεση να έρθω σε άμεση επαφή μαζί τους», δήλωσε, προσθέτοντας: «Και απ’ όσο γνωρίζω, δεν μπορείς να κολλήσεις ασθένειες απλώς κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον». Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι λαμβάνει τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιδράσεις, σημειώνοντας ότι θεωρεί υγιή τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση.

Ο YouTuber ανέφερε επίσης ότι ήθελε να προσφέρει στους Σεντινελέζους «ένα δώρο που να αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό μας», όπως αναφέρει η Sun. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την πολιτική της Ινδίας για το νησί, λέγοντας ωστόσο ότι κατανοεί τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση στην υιοθέτηση αυτής της στάσης. «Δεν έχω αυταπάτες για το τι πιστεύει ο κόσμος για μένα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να σκέφτεται ό,τι θέλει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ανάρτηση της Παρασκευής αποτελεί μέρος σειράς βίντεο που έχει δημιουργήσει ο Πολιακόφ, με τρίτο επεισόδιο να αναμένεται να δημοσιευθεί στο μέλλον.

O δημιουργός περιεχομένου διαβεβαίωσε ότι δεν είχε καμία επαφή με τη φυλή. Ωστόσο, όταν επέστρεψε από το απαγορευμένο νησί, εντοπίστηκε από τοπικούς ψαράδες, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Aρχές. Στη συνέχεια συνελήφθη στο Πορτ Μπλερ, πρωτεύουσα των νησιών Άνταμαν και Νικομπάρ. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του για παραβίαση της ινδικής νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει οποιαδήποτε επαφή εξωτερικών ατόμων με την απομονωμένη φυλή. Δικαστήριο στο Πορτ Μπλερ απέρριψε τον Απρίλιο την αίτηση αποφυλάκισής του με εγγύηση, παρατείνοντας την προσωρινή του κράτηση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν παράνομη είσοδο σε προστατευόμενη φυλετική περιοχή και παραβίαση της ινδικής νομοθεσίας που αφορά την επαφή ξένων με τη φυλή. Η πρόσβαση επισκεπτών σε απόσταση μικρότερη των τριών μιλίων από το νησί απαγορεύεται αυστηρά. Ο πληθυσμός της φυλής παραμένει απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν δόρατα, τόξα και βέλη για να κυνηγούν ζώα στο μικρό και πυκνά δασωμένο νησί, ενώ είναι γνωστοί για τη βαθιά καχυποψία τους απέναντι στους ξένους και επιτίθενται σε οποιονδήποτε αποβιβάζεται στις ακτές τους.

Οι ινδικές αρχές περιορίζουν την επαφή με τη φυλή σε σπάνιες αποστολές «προσφοράς δώρων», κατά τις οποίες μικρές ομάδες αξιωματούχων και επιστημόνων αφήνουν καρύδες και μπανάνες στους κατοίκους του νησιού. Παράλληλα, πλοία περιπολούν στα γύρω ύδατα προκειμένου να αποτρέπεται οποιαδήποτε επαφή εξωτερικών ατόμων με τους Σεντινελέζους, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι επιθυμούν να παραμείνουν απομονωμένοι.

Σε ανακοίνωσή της μετά τη σύλληψη του Πολιακόφ, η αστυνομία υποστήριξε ότι οι ενέργειές του αποτέλεσαν «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Σεντινελέζων, των οποίων η επαφή με εξωτερικούς ανθρώπους απαγορεύεται αυστηρά από τον νόμο για την προστασία του αυτόχθονου τρόπου ζωής τους». Η προκαταρκτική έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο YouTuber είχε επιχειρήσει άλλες δύο φορές να επισκεφθεί το νησί, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και ξανά τον Ιανουάριο. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις επιχείρησε να φτάσει στο νησί χρησιμοποιώντας φουσκωτό καγιάκ.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο Πολιακόφ οδηγήθηκε στις ενέργειές του λόγω της αγάπης του για την περιπέτεια και τις ακραίες προκλήσεις, καθώς και επειδή τον γοήτευε η μυστηριώδης φύση των Σεντινελέζων. Η οργάνωση Survival International, η οποία υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών, χαρακτήρισε την απόπειρά του «απερίσκεπτη και ηλίθια». Σε δήλωση της διευθύντριας της οργάνωσης, Καρολάιν Πιρς, αναφέρεται: «Οι ενέργειες αυτού του ανθρώπου όχι μόνο έθεσαν σε κίνδυνο τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή ολόκληρης της φυλής των Σεντινελέζων».

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η προσέγγιση απομονωμένων φυλών είναι επικίνδυνη ακόμη και για τους ίδιους τους εξερευνητές, καθώς κινδυνεύουν να σκοτωθούν από τις αυτόχθονες κοινότητες. Το 2018, ο Αμερικανός ιεραπόστολος, Τζον Τσάου, δολοφονήθηκε όταν επιχείρησε να έρθει σε επαφή με την ίδια φυλή στα ανοιχτά της Ινδίας. Η Survival International έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι εξωτερικοί επισκέπτες μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες απέναντι στις οποίες οι απομονωμένες φυλές δεν διαθέτουν ανοσία.