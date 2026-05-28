Η εξέλιξη της τραπεζικής κουλτούρας τα τελευταία χρόνια με φόντο τις διαδοχικές κρίσεις, την ενσωμάτωση νέων εργαζομένων και εταιρειών καθώς και η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης ήταν το αντικείμενο της συζήτησης ανάμεσα στον Νίκο Σαλακά, Chief of Corporate Center & General Counsel, Alpha Bank και στον δημοσιογράφο Βίκτωρα Μοντζέλλι στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Όπως επεσήμανε ο κ. Σαλακάς, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος πέρασε μια πρωτοφανή κρίση τα προηγούμενα χρόνια, με σειρά γεγονότων όπως η οικονομική ύφεση και η πανδημία και σε αυτό το πλαίσιο έπρεπε να χτιστεί από την αρχή η τραπεζική κουλτούρα της Alpha Bank με πυξίδα την επαναφορά στις βασικές αξίες, στους ανθρώπους και στον πελάτη. Εξάλλου, πέρα από την αλλαγή κουλτούρας, κατά τον ίδιο, υπάρχει πλέον σύστημα αμοιβών που βασίζεται στα Bonus παραγωγικότητας που ανταμείβουν την αριστεία και την εργασία, ενώ δόθηκαν παροχές για βοήθεια των εργαζομένων στην καθημερινότητα, προκειμένου η Alpha Bank να γίνει στόχος υψηλής ποιότητας εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγορές στις οποίες έχει προχωρήσει πρόσφατα η τράπεζα, το εν λόγω στέλεχος μίλησε για συγκεκριμένη στρατηγική πίσω από αυτές, με στόχο πλέον την ομαλή μετάβαση των εταιρειών αυτών στην πελατοκεντρική κουλτούρα της Alpha Bank που υποστηρίζει την αριστεία και την καινοτομία.

Έμφαση, έδωσε, επίσης, μετά από ερώτηση του κ. Μοντζέλλι, στη διαδικασία επιστροφής νέων εργαζόμενων στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, περίπου 800.000 άνθρωποι μετανάστευσαν τα προηγούμενα χρόνια και είναι εθνική υποχρέωση η επιστροφή τους, μια προσπάθεια την οποία έχει αναλάβει η Υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως και την οποία η Alpha Βank υποστηρίζει στο 100%. «Πρέπει να πειστούν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα έχουν τις ευκαιρίες που θα είχαν και εκτός Ελλάδος, από πλευράς μας χρειάζεται να αποδεχθούμε το ταλέντο και το καλύτερο» επισήμανε.

Τέλος, ο κ. Σαλακάς ανέφερε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να είναι ένα εργαλείο που θα δώσει σημαντική δύναμη όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε επίπεδο κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο , ανέφερε ότι μόνο για το 2026 οι επενδύσεις από επτά κορυφαίες εταιρείες στο ΑΙ ξεπερνούν τα 700 δισ. δολάρια, ενώ κατέληξε στο ό,τι όποιο κράτος καταφέρει να αποκτήσει πρωτοβουλία στο ΑΙ, θα έχει τεράστιο πλεονέκτημα διεθνώς.

