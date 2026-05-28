Στοιχεία για τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ανακοίνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, έπειτα από σχετική επεξεργασία των δεδομένων από τις αρμόδιες διευθύνσεις για τη χρονική περίοδο 2021 – 2025.

Σύμφωνα με αυτά, το 2025 τα αιτήματα για άδειες διαμονής ήταν κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 2021 – 2025, με 33.776, το 70% αφορούσαν αιτήματα ανανέωσης άδειας, ενώ 27% χορήγηση άδειας διαμονής. Σε ό,τι αφορά τις μετακλήσεις εργατικού προσωπικού από τρίτες χώρες (εργάτες γης, εργαζόμενοι στον τουρισμό κ.τ.λ.), οι μεγαλύτεροι αριθμοί αιτήσεων είναι στην Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα, Ημαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη), ενώ οι μετακλήσεις στον μεγαλύτερο βαθμό τους αντιστοιχούν σε αγροτικές και εποχικές εργασίες, κάτι που φαίνεται εντονότερα στις περιοχές της Πέλλας, της Ημαθίας και της Χαλκιδικής.

Η Θεσσαλονίκη έχει τα περισσότερα αιτήματα για άδειες διαμονής

Πιο συγκεκριμένα, σε γενικό επίπεδο, η Θεσσαλονίκη έχει τα περισσότερα αιτήματα για άδειες διαμονής σε ποσοστό 53,2% και ακολουθούν Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα, Ξάνθη, Έβρος και Ροδόπη. Στις υπηκοότητες των αιτούντων άδεια διαμονής κυριαρχούν οι προερχόμενοι από την Αλβανία (ποσοστό 67,2%) και ακολουθούν οι προερχόμενοι από Γεωργία (6,9%), Ρωσία (4,1%), Τουρκία (3,3%), Αρμενία (2,5%), Πακιστάν (1,7%), Κίνα (1,5%), Ουκρανία (1,4%), Σερβία (1,3%) και Αίγυπτος (1%).

Οι κύριοι τύποι άδειας είναι μελών οικογενειών και εργασίας. Η πλειοψηφία ανήκει σε άτομα με εξαρτημένη σχέση εργασίας και με εξαρτημένη ή εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία, ενώ σημαντική σε αριθμό είναι και η κατηγορία των αλιεργατών.

Ειδική κατηγορία είναι οι μετακλήσεις εργατικού προσωπικού από τρίτες χώρες (εργάτες γης, εργαζόμενοι στον τουρισμό κ.τ.λ.). Στη Θεσσαλονίκη, το 2025, τα αιτήματα μετάκλησης εργαζομένων ήταν 1.015, από τα οποία εγκρίθηκαν 893. Συνολικά οι αιτήσεις εργοδοτών στους 12 νομούς της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης το 2025 ήταν 5.894.

Στη Χαλκιδική συνδυάζεται ισχυρή αγροτική και τουριστική δραστηριότητα. Οι βασικότερες κατηγορίες σε αιτήσεις εργοδότη στη Θεσσαλονίκη είναι η εξαρτημένη εργασία, ακολουθεί η εξαρτημένη εργασία στην αγροτική οικονομία, η εποχική εργασία στην αγροτική διαδικασία με τις λεγόμενες έκτακτες διαδικασίες, η κατηγορία των αλιεργατών και η εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία.

Συνολικά, σε όλη την περιοχή των 12 νομών, οι εργοδότες που αιτήθηκαν προσωπικό από τρίτες χώρες το 2025 ήταν 4.198, με τις περισσότερες αιτήσεις να αφορούν εργάτες γης. Μάλιστα, οι περισσότερες αιτήσεις είναι για το δεύτερο τετράμηνο του έτους (διπλάσιες συγκριτικά με τα άλλα δύο τετράμηνα), που καλύπτει το διάστημα Μαΐου – Αυγούστου. Οι περισσότερες αιτήσεις μετακλήσεων για αγροτικές δραστηριότητες κατατέθηκαν στην Πέλλα (1.619), στην Ημαθία (1.059), στη Χαλκιδική (790), στην Καβάλα (448), στη Θεσσαλονίκη (354) και στην Πιερία (202).

Από την άλλη πλευρά, τα αιτήματα για Golden Visa και μόνιμη διαμονή κορυφώθηκαν το 2024 και το 2025 μειώθηκαν, αλλά παραμένουν περισσότερα συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη (2021, 2022 και 2023). Τα περισσότερα αιτήματα αφορούν στον νομό Θεσσαλονίκης, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους νομούς της βόρειας Ελλάδας. Τα περισσότερα αιτήματα για Golden Visa κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 (συνολικά 233 και στους 12 νομούς).

Ανά νομό, στη Θεσσαλονίκη τα περισσότερα αιτήματα Golden Visa (χορηγήσεις και ανανεώσεις) για την περίοδο 2021 – 2025 αφορούν σε υπηκόους της Τουρκίας (869) και ακολουθούν οι υπήκοοι Ισραήλ (248) και Ρωσίας (187). Στη Χαλκιδική τα περισσότερα αιτήματα είναι υπηκόων Ρωσίας (104), Βόρειας Μακεδονίας (56) και Σερβίας (43). Στην Καβάλα τα περισσότερα αιτήματα είναι υπηκόων Τουρκίας (157), στην Ξάνθη επίσης Τουρκίας (139), στη Ροδόπη επίσης Τουρκίας (81), ενώ στην Πιερία είναι υπηκόων Σερβίας (20), στις Σέρρες υπηκόων Κίνας (16), στο Κιλκίς υπηκόων Τουρκίας (9), στη Δράμα υπηκόων Τουρκίας (18) και στον Έβρο επίσης υπηκόων Τουρκίας (20). Διευκρινίζεται πως οι αριθμοί αφορούν μόνον στην περιοχή (νομό) κατάθεσης των αιτήσεων, που διαφέρει σε πολλές περιπτώσεις από τον τόπο της επένδυσης.

Εξάλλου οι Τούρκοι υπήκοοι είναι η πλειοψηφία εκείνων που αιτούνται Golden Visa και ακολουθούν οι υπήκοοι Ρωσίας, Ισραήλ, Σερβίας, Ουκρανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Αρμενίας, Κίνας, Ιράν και ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, τόνισε: «Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης καταγράφουν την πορεία των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σε συστηματική βάση και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου η όλη διαδικασία χορήγησης να γίνει πρωτίστως με ιδιαίτερη προσοχή και ακολούθως με μείωση των χρόνων που απαιτούνται για τους αναγκαίους ελέγχους. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και εξαιρετικά λεπτομερής και επίπονη και είναι αναμενόμενο, λόγω και του περιορισμένου προσωπικού, να χρειάζεται αρκετός χρόνος για να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις. Ωστόσο, κύριο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την πιστή τήρηση των νόμων, με πολύ προσεκτική εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών και να λειτουργούμε ως υπηρεσία ανθρωποκεντρικά, διότι ουσιαστικά εξυπηρετούμε τις οικογενειακές ανάγκες συνανθρώπων μας από τρίτες χώρες. Σε ζητήματα νομιμότητας δεν γίνεται η παραμικρή έκπτωση. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε από την Κυβέρνηση και την έχω μεταφέρει ως αυστηρή οδηγία σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες μας. Την τελευταία πενταετία οι έλεγχοι έγιναν εξονυχιστικοί και το πλαίσιο αυστηρό, με αποτέλεσμα οι πολίτες τρίτων χωρών που έρχονται στον τόπο μας είτε για εργασία, είτε για μόνιμη εγκατάσταση, είτε για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις».