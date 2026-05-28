Η σημασία της βιωσιμότητας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τη διαχειρίζονται οι ηγέτες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Αλεξάνδρας Πάλλη, Προέδρος της CSR Hellas, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο». Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Αλεξία Τασούλη.

Λαμβάνοντας τον λόγο, η κυρία Πάλλη ανέφερε ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο marketing, αλλά συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική και το μέλλον των επιχειρήσεων. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σύνθετο πεδίο που μπορεί να προσφέρει στις εταιρείες τα απαραίτητα εφόδια και τις δεξιότητες ώστε να εξελιχθούν και να διατηρήσουν τη θέση τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η ηγεσία πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συνολικό κόστος της βιωσιμότητας, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά αφορά και το ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να διασφαλίζονται η συνέπεια και η συνέχεια στις σχετικές δράσεις.

Όπως εξήγησε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που διαθέτουν οργανωμένες δομές και συμμορφώνονται ευκολότερα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η εφαρμογή στρατηγικών βιωσιμότητας είναι πιο άμεση. Αντίθετα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαιτούνται πρόσθετες δράσεις εταιρικής ευθύνης, εξειδικευμένο προσωπικό και επαρκείς οικονομικοί πόροι. Σε αυτό το σημείο, η κ. Πάλλη ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του κράτους, το οποίο, όπως είπε, οφείλει να στηρίξει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, εκπαίδευσης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Για την κ. Πάλλη, η καθοδήγηση σε θέματα βιωσιμότητας ξεκινά από την ίδια την ηγεσία. Όπως τόνισε, ένας σύγχρονος ηγέτης πρέπει να λειτουργεί με διορατικότητα και να μπορεί να χαράσσει τον δρόμο που θα επιτρέψει στον οργανισμό να εξελιχθεί και να προχωρήσει με σταθερότητα στο μέλλον.

Ως εκ τούτου, ανέφερε ότι ο σημερινός ηγέτης οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία, καθώς καλείται καθημερινά να διαχειρίζεται σύνθετες προκλήσεις και κρίσιμα διλήμματα. Όπως σημείωσε, η ηγεσία φαίνεται όχι μόνο στα εύκολα, αλλά κυρίως στις δύσκολες στιγμές, όταν απαιτούνται σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τους προμηθευτές, το προσωπικό και τη συνολική προσαρμογή της επιχείρησης στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι ο ηγέτης δεν πρέπει να αποξενώνεται από το περιβάλλον του, αλλά να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και να αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα ως μια απαραίτητη διαδικασία για το μέλλον κάθε επιχείρησης.

