Τα έσοδα της Delta Airlines σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο χάρη στην ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση, όμως τα κέρδη της έκαναν βουτιά, καθώς το άλμα στο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών λόγω του πολέμου στο Ιράν περιόρισε τις αποδόσεις.



Οι δαπάνες για καύσιμα το δεύτερο τρίμηνο ήταν οι υψηλότερες στην ιστορία της εταιρείας, σημειώνοντας άνοδο 77% σε σχέση με πέρυσι και φτάνοντας τα 4,4 δισ. δολάρια.



Η Delta ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει την αύξηση των επιναύλων στους επιβάτες που επιβλήθηκε τον Απρίλιο, η οποία αντιστάθμισε εν μέρει το αυξημένο κόστος, καλύπτοντας το 60% της ανόδου των τιμών των καυσίμων κατά το πρόσφατο τρίμηνο.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει οι τιμές των καυσίμων να υποχωρήσουν στα 3,15 δολάρια ανά γαλόνι αυτό το τρίμηνο, από 3,93 δολάρια που ήταν πρόσφατα, αν και παραμένει ασαφές εάν αυτή η εκτίμηση έλαβε υπόψη τις νέες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την κατάρρευση της ειρηνευτικής συμφωνίας τους.



Η Delta και η Pepsi είναι από τις πρώτες εταιρείες που αποκαλύπτουν τον αντίκτυπο στα κέρδη τους από το σοκ στην προσφορά καυσίμων, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Και οι δύο κατέγραψαν μεγάλες απώλειες στα κέρδη, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει επαναλαμβανόμενο μοτίβο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ειδικά στους κλάδους των μεταφορών. Αντίθετα, ο πόλεμος αναμένεται να αποφέρει τεράστια απροσδόκητα κέρδη για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Η ανθεκτικότητα των εύπορων καταναλωτών και τα επόμενα βήματα

Παρά τη μετακύλιση του κόστους, η Delta επωφελήθηκε από την ισχυρή ζήτηση. «Ο καταναλωτής μας, ο οποίος ανήκει σε μια πιο premium κατηγορία, είναι πραγματικά υγιής οικονομικά», δήλωσε στους FT ο διευθύνων σύμβουλος Ed Bastian. «Η συσσώρευση πλούτου που βίωσαν τα τελευταία χρόνια μετά τον Covid είναι σημαντική».



Η Delta επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για ετήσια αύξηση κερδών 20%, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 14% στα 19,8 δισ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν κατά 25% στα 1,6 δισ. δολάρια. Παράλληλα, τα έσοδα από premium εισιτήρια ξεπέρασαν εκείνα της οικονομικής θέσης.

Η εταιρεία μείωσε τη χωρητικότητα επιβατών κατά 3,5% λόγω των καυσίμων, σχεδιάζοντας να την κρατήσει σταθερή τώρα και να την εξομαλύνει στο τέταρτο τρίμηνο.



Τα έσοδα της κύριας καμπίνας κατέγραψαν διψήφια άνοδο, ενώ παρά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η Delta σχεδιάζει να επαναφέρει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ και να ξεκινήσει δρομολόγιο προς το Ριάντ, καθώς δεν έχει επηρεαστεί από την έλλειψη καυσίμων που πλήττει την Ευρώπη και την Ασία, σύμφωνα με τους Financial Times.