Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε για επικείμενη κρίση στον εφοδιασμό βενζίνης και ντίζελ, λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι πολεμικές συγκρούσεις στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας. Οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν τον Φεβρουάριο, σήμαιναν ότι τα διυλιστήρια του Κόλπου αδυνατούσαν να εξάγουν την παραγωγή τους, αναγκάζοντάς τα να μειώσουν τις δραστηριότητές τους.



Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια κατανάλωση βενζίνης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι κυβερνήσεις έλαβαν μέτρα για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις υψηλές τιμές στην αντλία. «Ως αποτέλεσμα, οι μειώσεις των αποθεμάτων της βιομηχανίας έχουν υπερβεί τους κανονικούς ρυθμούς», ανέφερε έκθεση του IEA που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Αν η τάση συνεχιστεί και τα διυλιστήρια παραμείνουν εγκλωβισμένα στη σύγκρουση, οι προμήθειες βενζίνης θα παραμείνουν περιορισμένες αυτό το καλοκαίρι, σημειώνεται.

Η εύθραυστη εκεχειρία και το ρωσικό μέτωπο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν μετά την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στις 17 Ιουνίου για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4% τον Ιούνιο ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον IEA. Οι τιμές για τα περισσότερα διυλισμένα προϊόντα μειώθηκαν επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ωθώντας τη διαφορά μεταξύ των πρώτων υλών διύλισης και της παραγωγής σε υψηλά τετραετίας στις αρχές του μήνα.



Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν ενεπλάκησαν σε νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εύθραυστη εκεχειρία είναι «τελειωμένη». Ο IEA τόνισε ότι οι προοπτικές για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα ήταν σημαντικά χειρότερες εάν οι αποστολές μέσω των στενών οδηγηθούν ξανά σε σχεδόν πλήρη στασιμότητα.

Παράλληλα, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια που εστιάζουν στις εξαγωγές ντίζελ και, σε μικρότερο βαθμό, βενζίνης. Τα ρωσικά διυλιστήρια φαίνεται να επεξεργάζονται λιγότερα από 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, 1,6 εκατομμύρια λιγότερα από πέρυσι, ανέφερε ο IEA, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις στις υποδομές αποθήκευσης και πετρελαίου της Ρωσίας επηρεάζουν επίσης τη διαθεσιμότητα των διυλισμένων προϊόντων.

Το ντόμινο των απαγορεύσεων και η αμερικανική ζήτηση

Οι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ μειώθηκαν στο μισό τις τελευταίες εβδομάδες και η Μόσχα απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει μια εγχώρια κρίση καυσίμων που πυροδοτήθηκε από τα πλήγματα στις υποδομές της.



Εκτός από τους περιορισμούς στις εξαγωγές, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η χώρα θα αρχίσει να εισάγει διυλισμένα προϊόντα από το εξωτερικό.



Η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου κοντά στην έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η επανάληψη των επιθέσεων τύπου «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η απόφαση της Ρωσίας να περιορίσει την παραγωγή της σημαίνει ότι το Πεκίνο είναι λιγότερο πιθανό να επιτρέψει ξανά την εξαγωγή πετρελαιοειδών.

Τα διυλιστήρια του κόσμου επεξεργάστηκαν 6 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα τον Ιούνιο φέτος σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα διυλιστήρια εξαγωγών στη Μέση Ανατολή δεν είχαν επανεκκινήσει τις εργασίες τους, η ρωσική παραγωγή περιορίστηκε από τις επιθέσεις και τα εργοστάσια στην Ασία λειτουργούσαν ακόμα με μειωμένους ρυθμούς, ανέφερε ο IEA.



Εν τω μεταξύ, η ζήτηση βενζίνης στις ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσμιας κατανάλωσης, παρέμεινε ισχυρή παρά τις τιμές στην αντλία που ήταν σχεδόν 50% υψηλότερες από ό,τι πριν από τον πόλεμο, σημείωσε ο οργανισμός. Η καλοκαιρινή αιχμή της οδήγησης στις ΗΠΑ βρισκόταν σε τροχιά για ιστορικό υψηλό, καθώς περισσότεροι Αμερικανοί επέλεξαν εγχώρια ταξίδια λόγω των υψηλότερων αεροπορικών ναύλων.



Οι ανησυχίες για επικείμενη κρίση στον εφοδιασμό καυσίμων αεριωθουμένων ώθησαν ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης διυλιστηρίων να εστιάσουν στην παραγωγή αυτού του καυσίμου έναντι εκείνων για τις οδικές μεταφορές νωρίτερα στη σύγκρουση, στενεύοντας τις προμήθειες βενζίνης και ντίζελ αργότερα, σύμφωνα με τους Financial Times.