Η Εθνική Γαλλίας έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη επί του Μαρόκου και η Σακίρα έστειλε το δικό της μήνυμα στον Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Κολομβιανή σταρ, αφού συνεχάρη τον Γάλλο άσο για την πρόκριση, στην συνέχεια τον ευχαρίστησε, καθώς όπως αποκάλυψε ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που δέχθηκε να παίξει στο βίντεο του επίσημου τραγουδιού του Μουντιάλ το «Dai Dai».

«Ξέρατε ότι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που δέχθηκε να συμμετάσχει στο βίντεο του «Dai Dai» ήταν ο Εμπαπέ; Κιλιάν, θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Σακίρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αποκάλυψή της προκάλεσε θετικά σχόλια με αρκετούς φιλάθλους να αποθεώνουν τον άσο της Εθνικής Γαλλίας, αλλά και την Κολομβιανή σταρ.