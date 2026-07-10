Η Εθνική Γαλλίας έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη επί του Μαρόκου και η Σακίρα έστειλε το δικό της μήνυμα στον Κιλιάν Εμπαπέ.
Η Κολομβιανή σταρ, αφού συνεχάρη τον Γάλλο άσο για την πρόκριση, στην συνέχεια τον ευχαρίστησε, καθώς όπως αποκάλυψε ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που δέχθηκε να παίξει στο βίντεο του επίσημου τραγουδιού του Μουντιάλ το «Dai Dai».
«Ξέρατε ότι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που δέχθηκε να συμμετάσχει στο βίντεο του «Dai Dai» ήταν ο Εμπαπέ; Κιλιάν, θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Σακίρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η αποκάλυψή της προκάλεσε θετικά σχόλια με αρκετούς φιλάθλους να αποθεώνουν τον άσο της Εθνικής Γαλλίας, αλλά και την Κολομβιανή σταρ.
🚨🚨🎙️| Shakira on Mbappe:"Did you know that the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 player to accept participating in my Dai Dai video was Mbappe? Kylian, I'm forever grateful to you. Thank you so much." 😂❤️🇫🇷pic.twitter.com/3LZy18AAwL— Goals Side (@goalsside) July 10, 2026