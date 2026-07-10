Η φάση των νοκ άουτ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει χαρίσει δυνατές συγκινήσεις, μεγάλες προσωπικές εμφανίσεις, αλλά και αρκετές άστοχες εκτελέσεις πέναλτι. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί έξι χαμένα πέναλτι στη διοργάνωση, με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, έχοντας αστοχήσει δύο φορές. Την ίδια στιγμή, ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Μοστάφα Σουμπίρ είναι εκείνος που μετρά τις περισσότερες αποκρούσεις πέναλτι στο φετινό Μουντιάλ.

Παρά τα 39 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας σε κάθε του εμφάνιση γιατί θεωρείται από πολλούς ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Αν υπάρχει, ωστόσο, ένα σημείο του παιχνιδιού του που κατά καιρούς έχει δείξει πως ούτε εκείνος είναι αλάνθαστος, αυτό είναι οι εκτελέσεις πέναλτι. Η «άσπρη βούλα» παραμένει το μοναδικό κομμάτι όπου η αποτελεσματικότητά του δεν συμβαδίζει με την εξαιρετική συνέπεια που τον χαρακτηρίζει σε όλες τις υπόλοιπες πτυχές του παιχνιδιού.

Το πέναλτι που εκτέλεσε στη φάση των «16» ήταν το όγδοο της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίδοση που τον έφερε μόνο πρώτο στη συγκεκριμένη κατηγορία, αφήνοντας πίσω τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει επτά εκτελέσεις σε Μουντιάλ. Την ίδια στιγμή, όμως, ο Αργεντινός κατέγραψε και μία ανεπιθύμητη πρωτιά. Με τις δύο φετινές αστοχίες απέναντι στην Αυστρία και την Αίγυπτο έφτασε συνολικά τα τέσσερα χαμένα πέναλτι σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα περισσότερα που έχει σημειώσει ποτέ ποδοσφαιριστής στη διοργάνωση, με το ποσοστό επιτυχίας του να διαμορφώνεται πλέον στο 50%.

Εκείνο που ξεχώρισε, πάντως, είναι η αντίδρασή του. Και στις δύο περιπτώσεις στο Μουντιάλ 2026, ο αρχηγός της Αργεντινής δεν επηρεάστηκε από την αστοχία του. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στον προημιτελικό της Γαλλίας απέναντι στο Μαρόκο, όπου ο Κιλιάν Μπαπέ έχασε πέναλτι, όμως στη συνέχεια ισοφάρισε με εξαιρετικό τελείωμα και στη συνέχεια δημιούργησε το δεύτερο γκολ που έστειλε τους «τρικολόρ» στα ημιτελικά.