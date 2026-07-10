Ο Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζεται με την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για τον μεγάλο προημιτελικό απέναντι στο Βέλγιο για το Μουντιάλ 2026 και η σύντροφος του, του ζήτησε ένα μεγάλο δώρο.

Συγκεκριμένα, η Ισπανίδα influencer, Ινές Γκαρσία ζήτησε δημόσια με ανάρτησή της από τον άσο της Μπαρτσελόνα να φτάσει με την Ισπανία μέχρι τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, για να δει από κοντά τον Τζάστιν Μπίμπερ,

Ο Καναδός σταρ έχει ανακοινωθεί πως θα συμμετάσχει στο πρώτο halftime show στην ιστορία των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με την Σακίρα, την Madonna και τους BTS.

Η ανάρτησή της έγινε viral, με αρκετούς να σχολιάζουν με αρκετή δόση χιούμορ ότι η σύντροφος του Γιαμάλ θέλει να δει περισσότερο τον Τζάστιν Μπίμπερ παρά τον τελικό.