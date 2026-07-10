Μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026 ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας την οποία ανέλαβε και επίσημα ο Ζόρζε Ζεσούς.

Οι άνθρωποι της Πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και ο 71χρονος τεχνικός υπέγραψαν συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Στόχος για τον Ζεσούς είναι να υπερασπιστεί τον τίτλο του Nations League που κατέκτησε η Πορτογαλία το 2025 και στην συνέχεια μια καλή πορεία στο EURO 2028 και στο Μουντιάλ 2030.

«Ένα νέο ταξίδι αρχίζει σήμερα. Καλωσήρθες στην εθνική ομάδα, μίστερ Ζόρζε Ζεσούς», ανέφερε η ανάρτηση της Εθνικής Πορτογαλίας.

Στην πρώτη του δήλωση μάλιστα ο Ζόρζε Ζεσούς αναφέρθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Κριστιάνο δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα για την Εθνική ομάδα, ούτε για εμένα. Είναι ένα σύμβολο του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Νασρ και να την ολοκληρώσει εκεί. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύεις με τον Κριστιάνο».