Στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο Νιού Τζέρσεϊ θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 και η FIFA ετοιμάζεται ήδη να πουλήσει κομμάτια από το χορτάρι του γηπέδου.

Όπως αναφέρει το Athletic, τα κομμάτια από το χορτάρι του MetLife Stadium θα πωλούνται διαδικτυακά με τις τιμές να ποικίλουν.

Το χορτάρι βρίσκεται σε ειδική θήκη και κάθε πακέτο θα ταχυδρομηθεί στους αγοραστές μετά το τέλος του τελικού.

Η Foundation Edition κοστολογείται στα 390 ευρώ, η Stadium Edition στα 775 ευρώ και η Legacy Edition στα 1.035 ευρώ. Το έξτρα premium πακέτο το Hero Edition και φτάνει τα 2.585 ευρώ.