Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου, έναν μήνα μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, οι ερευνητικές Αρχές εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια για το τι συνέβη το βράδυ της 9ης Ιουνίου, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε θανάσιμα τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μέρος της έρευνας και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Την ίδια ώρα, ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν σχετίζεται με τους θανάτους της μητέρας και του γιου.

Στο φως στοιχεία για την ψυχιατρική αξιολόγηση της 54χρονης

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό η 54χρονη είχε εξεταστεί από ψυχιάτρους, οι οποίοι κατέγραψαν συμπτώματα κατάθλιψης που, όπως φέρεται να ανέφερε η ίδια, είχαν εμφανιστεί περίπου δυόμισι χρόνια νωρίτερα, μετά από σοβαρή επέμβαση στην καρδιά.

Κατά την αξιολόγηση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, καταθλιπτική διάθεση, μειωμένη ενεργητικότητα, διαταραχές στον ύπνο και την όρεξη, καθώς και περιστασιακές ευχές θανάτου. Παράλληλα, καταγράφεται ιστορικό μακροχρόνιας κατάχρησης αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί δεν διαπίστωσαν τότε ενεργό αυτοκτονικό ή επιθετικό ιδεασμό. Προτάθηκε νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική, την οποία όμως η γυναίκα αρνήθηκε, ενώ ενημερώθηκαν οι στενοί συγγενείς της και της συστήθηκε ψυχιατρική παρακολούθηση και συμμετοχή σε πρόγραμμα αντιμετώπισης της εξάρτησης από το αλκοόλ.

Το Live News μετέδωσε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 65χρονος Ιταλός, η 54χρονη έφερε τραύματα στο πρόσωπο που αποδίδονται σε χτυπήματα, ενώ ισχυρίζεται επίσης ότι ο 26χρονος συνήθιζε να έχει μαχαίρι δίπλα του όταν κοιμόταν.

Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος.