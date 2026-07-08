Η απόλυτη ανατροπή φαίνεται πως σημειώνεται στην εξιχνίαση του διπλού φονικού στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και τον γιο της.

Την ώρα που 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούταν ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της γυναίκας και του γιου της, νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI φαίνεται να ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Ειδικότερα, η αρχική εκτίμηση για μαχαίρωμα στην πλάτη της γυναίκας δεν επιβεβαιώνεται πλέον. Αυτό θέτει τον ιατροδικαστή, ο οποίος στο παρελθόν είχε αμφισβητηθεί σε άλλη σοβαρή ποινική υπόθεση και είχε παραπεμφθεί στο πειθαρχικό, στο επίκεντρο για πιθανά λάθη στην αρχική του εκτίμησή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Την ίδια στιγμή, οι αμυχές στα χέρια της 54χρονης, που αρχικά είχαν καταγραφεί ως αμυντικά τραύματα, ερμηνεύονται πλέον από ειδικούς ως πιθανές δοκιμαστικές μαχαιριές που συνηθίζονται σε αυτόχειρες.

Ένα ακόμα στοιχείο που αμφισβητείται είναι η μυρωδιά αλκοόλ που είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί στον χώρο, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη καθαρισμού.

Έτσι με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Στο μικροσκόπιο η αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η αρχική ιατροδικαστική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Ειδικότερα, ο ιατροδικαστής της Πάτρας ο οποίος είχε διαπιστώσει αρχικά ότι η 54χρονη έφερε τραύμα και στην πλάτη ελέγχεται από τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η εξέταση της σορού και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν πλήρη και ορθά.

Όπως επισημαίνεται, ο εν λόγω ιατροδικαστής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε βρεθεί αντιμέτωπος με πειθαρχική διαδικασία στο πλαίσιο άλλης σοβαρής ποινικής υπόθεσης. Παρά την εξέλιξη εκείνη, παρέμεινε προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με τις Αρχές να περιμένουν τα τελικά πορίσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και της ιατροδικαστικής διερεύνησης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της διπλής τραγωδίας στο Αίγιο.

Όσα ισχυρίζεται ο 65χρονος και τα τοξικολογικά ευρήματα

Ο 65χρονος Ιταλός έχει υποστηρίξει ότι το βράδυ του εγκλήματος κοιμήθηκε αρχικά στο ίδιο δωμάτιο με τη σύντροφό του, όμως στη συνέχεια μετακινήθηκε σε άλλο χώρο επειδή, όπως ισχυρίζεται, δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία κατασταλτικής ουσίας και κάνναβης στον οργανισμό του, στοιχείο που –κατά την υπεράσπιση– ενισχύει τον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε κατάσταση βαθιάς καταστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν είχε αντίληψη των όσων συνέβαιναν.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης και δεν έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη.