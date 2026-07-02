Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, 23 ημέρες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ οι τελευταίες αποκαλύψεις δημιουργούν νέα ερωτήματα γύρω από τον ρόλο του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, στο υπνοδωμάτιο της 54χρονης βρέθηκαν συνολικά 12 φαρμακευτικά σκευάσματα πάνω στο κρεβάτι, ενώ ακόμη τέσσερα κουτιά εντοπίστηκαν μέσα σε συρτάρι.

Ωστόσο, κανένα από τα φάρμακα που κατασχέθηκαν δεν περιείχε την κατασταλτική ουσία που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του Ιταλού κατηγορούμενου, στοιχείο που εξακολουθεί να απασχολεί τις Αρχές και την υπεράσπισή του.

Οι συνήγοροι του 65χρονου στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την υπερασπιστική τους γραμμή στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας τους βρισκόταν σε κατάσταση έντονης καταστολής τη νύχτα του εγκλήματος και δεν είχε πλήρη αντίληψη του περιβάλλοντός του.

Παράλληλα, ερευνάται εάν στο σπίτι υπήρχαν ηρεμιστικά ή ψυχιατρικά φάρμακα, ποιος τα είχε προμηθευτεί και για ποιον λόγο.

Η μαρτυρία της αδελφής της 54χρονης

Η αδελφή του θύματος περιέγραψε τη σχέση του ζευγαριού, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε παρατηρήσει σοβαρά προβλήματα μεταξύ τους. Όπως ανέφερε, η αδελφή της είχε γνωρίσει τον Ιταλό όταν εργαζόταν σε ξενοδοχείο και έκτοτε διατηρούσαν σχέση.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 65χρονος ήταν ήρεμος χαρακτήρας και η μοναδική πληροφορία που της είχε μεταφέρει η αδελφή της ήταν ότι έκανε περιστασιακή χρήση κάνναβης. Μάλιστα, της είχε εκμυστηρευτεί πως κάποια στιγμή είχε φυτέψει ένα φυτό κάνναβης σε γλάστρα του σπιτιού, ζητώντας της να μην το αποκαλύψει.

Η παρουσία ιχνών κάνναβης στον οργανισμό του κατηγορούμενου εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι ανέφερε για την περιουσία και την οικογένεια

Η αδελφή της 54χρονης δήλωσε ακόμη ότι, από όσο γνωρίζει, ούτε η αδελφή της ούτε ο γιος της λάμβαναν ψυχιατρική αγωγή ή είχαν νοσηλευτεί για ανάλογα προβλήματα. Περιέγραψε την αδελφή της ως έναν άνθρωπο που είχε επιβαρυνθεί ψυχολογικά από τις συνεχόμενες οικογενειακές απώλειες, μετά τον θάνατο του συζύγου, του αδελφού τους και των γονιών τους.

Αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα κληρονομιάς, σημειώνοντας ότι η ίδια και τα παιδιά της είχαν αποποιηθεί την περιουσία που περιλάμβανε ένα ημιτελές σπίτι και αγροτεμάχιο, ενώ, σύμφωνα με όσα της είχε εκμυστηρευτεί η 54χρονη, η πρόθεσή της ήταν να μεταβιβάσει το σπίτι στον γιο της. Όπως είπε, ο Ιταλός σύντροφός της λάμβανε σύνταξη περίπου 1.500 ευρώ τον μήνα.

Οι Αρχές περιμένουν νέα ευρήματα από τα πειστήρια

Κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα από την εξέταση των πειστηρίων που κατασχέθηκαν από το σπίτι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας που βρέθηκε στον χώρο, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εσωτερική μνήμη της να καταγράφει την τελευταία ώρα λειτουργίας της. Το στοιχείο αυτό ενδέχεται να βοηθήσει στην ανασύσταση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων τη νύχτα του εγκλήματος.

Ο κατηγορούμενος έχει καταθέσει ότι αρχικά δυσκολευόταν να κοιμηθεί επειδή η σύντροφός του ροχάλιζε, γι’ αυτό και μετακινήθηκε σε άλλο δωμάτιο, ενώ υποστηρίζει ότι ξύπνησε περίπου στις 11:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Το στοιχείο που εξακολουθεί να τον επιβαρύνει

Παρά τους ισχυρισμούς του, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν την είσοδο ή έξοδο οποιουδήποτε τρίτου προσώπου από την κατοικία τη νύχτα της διπλής δολοφονίας.

Επιπλέον, τα τραύματα που έφερε η 54χρονη και τα υπόλοιπα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στοιχεία της δικογραφίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στην πολύκροτη υπόθεση. Μέχρι τότε, το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα των τελευταίων ετών.