Έντονες αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια στα social media προκάλεσε η έκκληση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, προς τους πολίτες να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά τους στους 78 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που η πόλη δοκιμάζεται από ισχυρό κύμα καύσωνα.

Η σύσταση έγινε με στόχο να περιοριστεί η κατανάλωση ρεύματος και να μειωθεί η πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς οι θερμοκρασίες στη Νέα Υόρκη αναμένεται να φτάσουν κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα που η πόλη είχε να δει από το 2012.

Ο Μαμντάνι κάλεσε τους Νεοϋορκέζους να κρατήσουν τα κλιματιστικά στους 78°F, να σβήνουν φώτα και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούν και να αποσυνδέουν ό,τι μπορούν, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στο δίκτυο κατά τις ώρες αιχμής.

Η αντίδραση Portnoy: «Καλωσήρθατε στον κομμουνισμό»

Η οδηγία του δημάρχου δεν έμεινε χωρίς πολιτική αντίδραση. Ο ιδρυτής του Barstool Sports, Dave Portnoy, σχολίασε σκωπτικά την έκκληση, γράφοντας στα social media: «78 βαθμοί; Καλωσήρθατε στον κομμουνισμό, άνθρωποι! Ελπίζω να το απολαύσετε!».

Το σχόλιο του Portnoy αναπαρήχθη γρήγορα από συντηρητικούς λογαριασμούς και μέσα ενημέρωσης, με αρκετούς επικριτές του Μαμντάνι να συνδέουν την ενεργειακή σύσταση με την πολιτική του ταυτότητα και να κάνουν λόγο για υπερβολική κρατική παρέμβαση.

Στο ίδιο κλίμα, υποστηρικτές του MAGA και συντηρητικοί σχολιαστές παρουσίασαν την έκκληση για εξοικονόμηση ρεύματος ως παράδειγμα «σοσιαλιστικής» λογικής στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι πολίτες, η Times Square και το ερώτημα για την κατανάλωση ρεύματος

Πολλοί κάτοικοι της Νέας Υόρκης αντέδρασαν με ειρωνεία, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύουν να ανεβάσουν τόσο πολύ τη θερμοκρασία στα σπίτια τους εν μέσω καύσωνα.

Άλλοι έθεσαν το ερώτημα γιατί οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τη χρήση κλιματισμού, ενώ περιοχές όπως η Times Square παραμένουν έντονα φωτισμένες όλο το εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Con Edison εξήγησε ότι το ηλεκτρικό σύστημα της πόλης λειτουργεί με τοπικά απομονωμένα δίκτυα, γεγονός που σημαίνει ότι η μείωση κατανάλωσης σε ένα σημείο, όπως η Times Square, δεν θα ανακούφιζε απαραίτητα οικιακές ζώνες σε άλλη περιοχή της πόλης.

Η απάντηση του δημάρχου

Ο Μαμντάνι υπερασπίστηκε την οδηγία, τονίζοντας ότι η σταθερότητα του δικτύου είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, ένα σταθερό ηλεκτρικό δίκτυο σημαίνει ότι τα κλιματιστικά παραμένουν σε λειτουργία και ότι προστατεύονται ζωές, ιδίως ηλικιωμένων, ασθενών και ευάλωτων πολιτών που κινδυνεύουν περισσότερο από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Ο δήμαρχος υποστήριξε επίσης ότι τα δημόσια κτίρια εφαρμόζουν ήδη αντίστοιχα μέτρα, με ρύθμιση θερμοστατών και περιορισμό μη απαραίτητου φωτισμού κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης.

Δεν είναι νέα οδηγία

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσε η παρέμβαση, η σύσταση για θερμοστάτη στους 78°F δεν είναι καινούργια.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ έχει κατά καιρούς προτείνει τη ρύθμιση των θερμοστατών περίπου στους 24 έως 25,5 βαθμούς Κελσίου κατά τους θερινούς μήνες, ως τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους ηλεκτροδότησης.

Αντίστοιχη σύσταση είχε εκδώσει και ο προηγούμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, κατά τη διάρκεια καύσωνα το καλοκαίρι του 2023.

Ο καύσωνας γίνεται πολιτικό θέμα

Το επεισόδιο δείχνει πώς ακόμη και μια τεχνική οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ.

Για τη δημοτική αρχή, το ζητούμενο είναι να προστατευθεί το δίκτυο και να αποφευχθούν μπλακάουτ εν μέσω ακραίας ζέστης. Για τους επικριτές του Μαμντάνι, η έκκληση έγινε αφορμή για να τον κατηγορήσουν για παρεμβατισμό και «σοσιαλιστική» νοοτροπία.

Την ίδια ώρα, η Νέα Υόρκη προσπαθεί να διαχειριστεί ένα ακόμη κύμα ακραίας ζέστης, με ανοιχτά κέντρα δροσιάς, έκτακτα μέτρα προστασίας και συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να παρακολουθούν ευάλωτα άτομα.