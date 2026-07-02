Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών που φτάνει έως και τις 72 δόσεις, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, το νέο πλαίσιο αφορά αποκλειστικά χρέη που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα για χρονικές περιόδους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα ψιλά γράμματα της διαδικασίας. Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην τελούσαν καθεστώς ενεργής ρύθμισης κατά την 21η Απριλίου 2026, ούτε να έχουν ενταχθεί σε άλλη διευκόλυνση μέχρι τη στιγμή που θα υποβληθεί η νέα αίτηση.



Οφειλές χρονικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν με πάγια ρύθμιση (24 δόσεων).



Αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.



Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν την ως άνω προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





