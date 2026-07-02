Το 2025 αποτέλεσε για τον Όμιλο ΑΒΑΞ έτος συνέχισης της εντυπωσιακής πορείας που καταγράφηκε το 2024 και που είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του τζίρου και των EBIDTA καθώς και τον πενταπλασιασμό των καθαρών κερδών αθροιστικά την τελευταία διετία, τόνισε ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Χρήστος Ιωάννου, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, η συνεχιζόμενη απομόχλευση, η ενίσχυση της συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου, με στρατηγικό στόχο την επίτευξη EBITDA 150 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης των έργων υπογράμμισε ότι «παρά τις δυσκολίες, καθημερινά αποδεικνύουμε την απαράμιλλη ικανότητά μας να προχωράμε και να παραδίδουμε ποιοτικά έργα».

Κατά τη Γενική Συνέλευση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του προσφάτως αποθανόντος Κωνσταντίνου Κουβαρά, εκ των ιδρυτών της ΑΒΑΞ και επί 40 συναπτά έτη κορυφαίου στελέχους της Διοίκησης και μετόχου της εταιρίας. Βασικά σημεία της Γενικής Συνέλευσης: