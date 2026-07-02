Ο Γιόβαν Μιλόσεβιτς της Στουτγκάρδης είναι στη λίστα του Ολυμπιακού για την επίθεση, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμη πρόταση για την απόκτησή του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αυτή τη στιγμή τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ για την επίθεση και αν δεν υπάρξει κάποια αποχώρηση δεν θα γίνει κάποια προσθήκη. Στον Πειραιά, όμως, θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και έχουν φτιάξει μια λίστα με επιθετικούς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους.

Ένας εξ αυτών, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports, είναι ο Μιλόσεβιτς της Στουτγκάρδης. Ο 20χρονος Σέρβος επιθετικός αρέσει πολύ στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, με τους Γερμανούς να υποστηρίζουν πως οι Πειραιώτες ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν το ποσό των 6 εκατ. ευρώ που ζητάει η Στουτγκάρδη για την πώλησή του, αλλά ο παίκτης δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα.

Από την πλευρά των «ερυθρόλευκων», πάντως, δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης. Στον Ολυμπιακό παρακολουθούν με ενδιαφέρον το θέμα καθώς για τον Μιλόσεβιτς ενδιαφέρεται και η τουρκική Σάμσουνσπορ και θα φανεί προσεχώς αν θα κάνουν ή όχι κίνηση για την απόκτησή του.