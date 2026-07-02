Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα απίστευτο βίντεο που δείχνει λαγοκέφαλους να τρώνε ο ένας τον άλλον.

Ο χρήστης Mike Karpodinis δημοσίευσε το βίντεο στο Facebook, χωρίς να αναφέρει το πότε γυρίστηκε και έγραψε στη λεζάντα: «Τρομερό βίντεο μόλις μου ήρθε από Κρήτη».

Στα πλάνα διακρίνεται ένας ψαράς να έχει τοποθετήσει ένα μικρό ψάρι στο καλάμι και στο νερό δύο λαγοκέφαλοι να συγκρούονται για να το πιάσουν, σε βαθμό που τρώνε ο ένας τον άλλον.

Στη συνέχεια, πλησιάζουν κι άλλα ψάρια του είδους τους, με το ένα να επιτίθεται άγρια στο άλλο, ώστε να πιάσει το ψάρι στο καλάμι.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι ο λαγοκέφαλος δεν διστάζει να επιτεθεί ή και να φάει το ίδιο το είδος του.

Δείτε το βίντεο: