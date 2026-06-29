Η προσπάθεια για τον περιορισμό του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανέδειξε έναν 15χρονο μαθητή ως μεγάλο νικητή της παιδικής κατηγορίας σε διαγωνισμό αλιείας του συγκεκριμένου ξενικού είδους. Ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, κατέκτησε την πρώτη θέση στη 10ήμερη δράση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, αποσπώντας ως έπαθλο ένα καλάμι ψαρέματος.

Ο νεαρός ασχολείται με το ψάρεμα από τα 9 του χρόνια και ξεχώρισε χάρη στις επιδόσεις του στην αλιεία λαγοκέφαλων, ενός ψαριού που θεωρείται απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα της χώρας.

«Στην τελευταία μου εξόρμηση έπιασα 158 λαγοκέφαλους»

Μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα», ο 15χρονος εξήγησε ότι ξεκίνησε να ασχολείται συστηματικά με την αλιεία λαγοκέφαλου πριν από περίπου δύο χρόνια.

«Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στην πιο πρόσφατη εξόρμησή του στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας κατάφερε να αλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλους.

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε, ενώ έσπευσε να διευκρινίσει ένα θέμα που συχνά απασχολεί όσους έρχονται σε επαφή με το συγκεκριμένο είδος: «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή».

«Θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία»

Για τη συνέχεια της δράσης μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας, ο ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλης Καρποδίνης, ο οποίος τόνισε ότι ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», σημείωσε.