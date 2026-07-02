Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκη, το οποίο έχει ενθουσιάσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Πρόκειται για μια επένδυση 250 εκατ. ευρώ με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να καλύπτει το ποσό και θα είναι ένα γήπεδο που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ακόμη και τελικό του Europa League, της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Από την ημέρα που θα αρχίσουν οι εργασίες θα χρειαστούν δύο χρόνια για να είναι έτοιμο το γήπεδο, τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του οποίου, είναι τα εξής…

-Θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα, με χωρητικότητα πάνω από 53,000.

-Το νέο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναβαθμίζει τον Πειραιά και με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις θα διευκολυνθεί η πρόσβαση και η αποχώρηση των φιλάθλων.

-Χιλιάδες θέσεις parking και παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που θα επιφέρουν την εξομάλυνση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν το έργο!

-Media Center 2000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων.

-Ειδικοί χώροι εργασίας 1000 τμ.

-Πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των θεατών εντός των χώρων του γηπέδου σε 4 επίπεδα με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες και 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου.

-Το γήπεδο θα έχει 4 επίπεδα και συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα.

-Νέα βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.

-5.000 τμ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης.

-Πάνω από 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων.

-Πάνω από 5.000 τμ premium hospitality χώροι.

-10.000 τμ γιγαντοοθόνες LED που καθιστούν την κατασκευή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη.

-Στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δυο κοντρόλ ρουμ με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία καθιστούν το έργο ως κορυφαίο τεχνολογικά παγκοσμίως.