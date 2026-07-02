Για το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο Χαρδαλιάς ήταν στην παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού και τόνισε πως θα αποκτήσει το γήπεδο που αξίζει, προσθέτοντας πως η περιφέρεια είναι πάντα δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο.

«Είναι εντυπωσιακό, ένα στολίδι. Κάθε νέα υποδομή για τη χώρα είναι ένα βήμα μπροστά. Ο Ολυμπιακός αποκτά το γήπεδο που αξίζει για την πορεία του. Η περιφέρεια είναι δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο στο Λεκανοπέδιο. Η δική μας δουλειά είναι στις αδειοδοτήσεις. Έχουμε ξεκαθαρίσει πως το κομμάτι του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικό για εμάς», είπε αρχικά ο Περιφερειάρχης Αττικής και συνέχισε.

«Προχωρούν έργα στον Πειραιά. Συνολικά κάνουμε επτά κολυμβητήρια στην Αττική. Η περιφέρεια προχωρά με τα τέσσερα εθνικά κέντρα, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, υγρού στίβου, που θα φιλοξενήσουν τις εθνικές ομάδες. Το στίγμα είναι πως περισσότερες υποδομές σημαίνουν περισσότερα παιδιά. Θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά».